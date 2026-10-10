Reggio Calabria, architettura tra arte ed emozioni: successo per l’evento OPEN! Studi Aperti

In occasione di OPEN! Studi Aperti 2026, l’iniziativa nazionale promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria ha organizzato, il 9 ottobre 2026, una serata dedicata al confronto, alla condivisione di idee e alla divulgazione della cultura architettonica. L’evento ha posto al centro il dialogo tra architettura, arte ed emozione, promuovendo una visione del progetto che, oltre a rispondere alle esigenze funzionali, sappia esprimere la sensibilità, la creatività e l’identità del progettista, contribuendo alla qualità dell’abitare e alla valorizzazione dei territori.

Coordinata dalla Vicepresidente e referente del progetto per l’Ordine, arch. Beatrice Bruzzì, l’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare cittadini e professionisti, condividere le attività dell’Ordine e riflettere sul ruolo sociale e culturale dell’architettura nella trasformazione dei luoghi e nella costruzione di una comunità più consapevole.

L’arch. Beatrice Bruzzì ha sottolineato l’importanza del confronto tra differenti visioni progettuali e linguaggi artistici, evidenziando come ogni opera sia il risultato dell’incontro tra competenze tecniche, creatività e bisogni collettivi. È proprio in questo equilibrio che l’architettura recupera la propria dimensione artistica, emotiva e identitaria. La presidente dell’Ordine, arch. Santina Dattola, ha ribadito il valore di OPEN! come momento fondamentale di scambio tra chi progetta e chi vive quotidianamente gli spazi. Presso la sede dell’Ordine, l’incontro è stato arricchito dalla proiezione di un video dedicato ad alcune delle attività svolte a favore degli iscritti e della cittadinanza, impreziosito da un momento musicale e culturale che ha visto l’esibizione dell’artista locale Fabio Macagnino.

L’iniziativa si inserisce appieno nella visione culturale del CNAPPC, che riconosce nell’architettura un racconto collettivo capace di connettere la professione alla vita quotidiana e di rafforzare il legame profondo tra comunità e territorio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’arch. Beatrice Bruzzì per il coordinamento dell’evento e ai consiglieri del gruppo operativo OPEN dell’OAPPC RC, arch. Benedetta Facciolo e arch. Giuseppe Mangano, per la preziosa collaborazione.