Reggio Calabria, Archi in lutto per la morte di Tony Sergi: “i tuoi consigli, la tua sensibilità… non riusciamo a farcene una ragione”

di David Crucitti – Reggio Calabria ma soprattutto il quartiere Archi perde un amico, un fratello, un ragazzo splendido, umile, generoso. Non ci sono parole per descrivere Tony. Il tuo sorriso è, e sarà stampato per sempre nella mente di chi ha avuto l’onore di conoscerti, sarà indelebile. Non esistono parole per descrivere il dolore che portiamo dentro tutti noi che siamo cresciuti insieme a te. L’ultima volta che ti ho incontrato, i primi di ottobre, hai percepito che qualcosa mi disturbava e non hai esitato a sederti e parlare con me. I tuoi consigli, la tua sensibilità, il tuo affetto, il tuo preoccuparti erano lo specchio della persona che conosciamo tutti. Non riesco a farmene una ragione. Nessuno riesce.

Domani sarà un giorno durissimo per tutti noi, vedere quella bara sarà straziante e incomprensibile. Il dopo sarà ancora peggio. Ti voglio immaginare tra le braccia di mamma prima di incontrare Gesù Cristo che ti avvolgerà nel Suo abbraccio d’amore perché te lo sei meritato, meriti il Paradiso, le persone come te vanno in Paradiso. Una comunità distrutta dal dolore. Non c’è altro da dire. Ti do un arrivederci sperando di meritare anche io il Paradiso e poterti riabbracciare. Archi e tutta Reggio Calabria si stringono all’immenso dolore dei familiari.