Reggio Calabria, aperte le domande per presidenti e scrutatori di seggio: requisiti e scadenze

Il Comune di Reggio Calabria ha aperto ufficialmente i termini per la presentazione delle domande di iscrizione agli Albi delle persone idonee a svolgere le funzioni di presidente e scrutatore di seggio elettorale. Si tratta di un appuntamento importante per tutti i cittadini reggini interessati a prendere parte, in occasione delle future consultazioni, alle operazioni che consentono il regolare funzionamento dei seggi e lo svolgimento delle votazioni. L’avviso è stato pubblicato dal Comune di Reggio Calabria il 2 ottobre 2026 e stabilisce due scadenze differenti che è fondamentale non confondere: per l’iscrizione all’Albo dei presidenti di seggio elettorale la domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026, mentre per entrare nell’Albo degli scrutatori di seggio elettorale ci sarà tempo fino al 30 novembre 2026.

L’apertura delle iscrizioni non significa automaticamente essere nominati in occasione della prima elezione utile. La domanda consente infatti di entrare negli appositi Albi dai quali, secondo le procedure previste dalla normativa nazionale, vengono successivamente individuati i cittadini chiamati a svolgere le diverse funzioni all’interno degli uffici elettorali di sezione.

Presidenti di seggio a Reggio Calabria: domanda entro il 31 ottobre 2026

La prima scadenza da segnare sul calendario riguarda chi intende chiedere l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio elettorale. Il Comune ha invitato gli elettori interessati a presentare la propria domanda entro il 31 ottobre 2026. L’Albo dei presidenti di seggio ha una disciplina differente rispetto a quello degli scrutatori. La legge nazionale prevede infatti che presso la cancelleria di ogni Corte d’Appello sia istituito l’Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio. I cittadini in possesso dei requisiti possono chiedere entro il mese di ottobre di ogni anno di esservi inseriti, presentando la domanda al sindaco del proprio Comune. Sarà poi il Comune, dopo le verifiche previste, a trasmettere i nominativi alla competente Corte d’Appello. Essere iscritti nell’Albo, dunque, rappresenta il requisito necessario per poter essere successivamente individuati come presidenti di seggio durante consultazioni politiche, amministrative, europee o referendarie.

Chi può diventare presidente di seggio a Reggio Calabria

Per chiedere l’iscrizione all’Albo dei presidenti di seggio occorre rispettare una serie precisa di condizioni. Secondo l’avviso pubblicato dal Comune di Reggio Calabria, il richiedente deve essere elettore del Comune e dimorare abitualmente sul territorio comunale. È inoltre necessario non avere superato il settantacinquesimo anno di età e possedere almeno un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Quest’ultimo requisito, cioè il possesso del diploma di scuola superiore, è previsto anche dalla normativa nazionale che disciplina l’Albo dei presidenti di seggio.

Non è quindi sufficiente essere maggiorenni o semplicemente iscritti nelle liste elettorali: la funzione di presidente prevede un livello di responsabilità particolarmente elevato e la legge richiede uno specifico requisito di istruzione. Il presidente rappresenta infatti la figura che dirige le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione e garantisce il rispetto delle procedure previste durante tutte le fasi del voto e dello scrutinio.

Cosa bisogna indicare nella domanda per presidente di seggio

La domanda per chiedere l’iscrizione nell’Albo dei presidenti di seggio elettorale può essere redatta in carta libera utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’amministrazione. Il Comune specifica che nella richiesta devono essere indicate, oltre alle complete generalità del cittadino, anche la residenza, il titolo di studio posseduto e la professione. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Reggio Calabria oppure possono essere scaricati dal sito istituzionale dell’Ente, dove sono pubblicati sia il modello di domanda sia l’avviso relativo all’iscrizione all’Albo.La normativa nazionale precisa inoltre che i cittadini che intendono chiedere l’inserimento nell’Albo dei presidenti devono presentare domanda scritta al sindaco indicando anche i propri dati anagrafici, la residenza, il titolo di studio e la professione, arte o mestiere esercitati.

Presidente di seggio: chi non può svolgere l’incarico

L’avviso del Comune dedica un passaggio specifico anche alle incompatibilità, cioè alle categorie di cittadini che non possono svolgere la funzione. Sono esclusi, secondo quanto indicato nell’avviso, i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, oltre ai medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti.

Non possono inoltre svolgere la funzione i segretari comunali e i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio negli Uffici Elettorali comunali, così come gli appartenenti alle Forze Armate in servizio. Si tratta di esclusioni previste dalla disciplina elettorale per evitare sovrapposizioni tra funzioni istituzionali e compiti direttamente collegati alla gestione delle operazioni di voto. Anche il Ministero dell’Interno ha ribadito, nelle proprie indicazioni sulle elezioni amministrative, che determinate categorie professionali sono escluse dallo svolgimento delle funzioni presso i seggi proprio in ragione del ruolo rivestito nel procedimento elettorale.

Come viene scelto il presidente di seggio

L’iscrizione nell’Albo non comporta automaticamente la nomina. Il presidente di seggio viene nominato in occasione delle consultazioni dal Presidente della Corte d’Appello tra i cittadini inseriti nell’apposito Albo. La documentazione del Ministero dell’Interno chiarisce che, in linea generale, la nomina avviene entro il trentesimo giorno precedente la votazione e che viene privilegiata, ove possibile, la scelta di persone residenti nel Comune in cui si trova il seggio.

Questo significa che la domanda presentata entro ottobre serve innanzitutto a ottenere l’idoneità e l’inserimento nell’Albo. Solo successivamente, quando viene indetta una consultazione elettorale, la Corte d’Appello procede alle nomine. La distinzione è importante soprattutto per chi presenta la domanda per la prima volta: iscriversi all’Albo non equivale a essere immediatamente convocati, ma consente di essere inseriti nella platea dei cittadini dai quali potranno essere scelti i presidenti delle sezioni elettorali.

Il ruolo del presidente di seggio durante le elezioni

Quella del presidente di seggio è una delle funzioni centrali dell’intero procedimento elettorale. Il presidente guida infatti le operazioni che si svolgono all’interno della sezione e coordina gli altri componenti del seggio. È chiamato ad assicurare che tutte le operazioni siano eseguite nel rispetto delle disposizioni normative, dalla costituzione dell’ufficio elettorale fino alla conclusione dello scrutinio e alla corretta compilazione dei verbali.

Il presidente individua inoltre tra gli scrutatori il vicepresidente, destinato a sostituirlo nei casi previsti, e nomina il segretario del seggio secondo le disposizioni applicabili alla specifica consultazione. Le istruzioni del Ministero dell’Interno ricordano che il presidente o il vicepresidente devono essere presenti durante le operazioni e che, qualora il presidente nominato non possa assumere l’incarico per un giustificato motivo, deve informare tempestivamente gli uffici competenti. Si tratta quindi di un incarico che richiede attenzione, conoscenza delle procedure e capacità di gestire correttamente una serie di adempimenti formali che diventano particolarmente delicati soprattutto nella fase dello scrutinio.

Scrutatori di seggio a Reggio Calabria: scadenza il 30 novembre

Più lunga la finestra prevista per i cittadini interessati a diventare scrutatori di seggio. In questo caso il termine fissato dal Comune di Reggio Calabria è il 30 novembre 2026. Il sindaco invita infatti tutti gli elettori del Comune che intendono essere iscritti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale a presentare apposita domanda scritta entro la fine di novembre. L’Albo degli scrutatori è disciplinato dalla legge 8 marzo 1989, n. 95, successivamente modificata. La normativa stabilisce che in ogni Comune italiano sia tenuto un unico albo delle persone idonee a svolgere questa funzione e che vi siano inseriti gli elettori che presentano domanda nel rispetto dei termini stabiliti. Anche in questo caso l’iscrizione non comporta necessariamente la nomina immediata, ma consente di essere inseriti nell’elenco utilizzato in occasione delle successive consultazioni.

Requisiti per diventare scrutatore di seggio

I requisiti per l’iscrizione all’Albo degli scrutatori sono differenti rispetto a quelli richiesti per la funzione di presidente. Il cittadino interessato deve innanzitutto essere elettore del Comune di Reggio Calabria. È inoltre necessario aver assolto gli obblighi scolastici. La disciplina vigente della legge n. 95 del 1989 conferma questi due requisiti fondamentali: essere elettore del Comune e aver assolto gli obblighi scolastici. A differenza dell’iscrizione all’Albo dei presidenti, dunque, non viene richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il Comune precisa inoltre che il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall’articolo 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, norme che individuano le incompatibilità per chi è chiamato a svolgere funzioni nei seggi elettorali.

Chi è escluso dalla funzione di scrutatore

Anche per gli scrutatori di seggio esistono categorie che non possono svolgere l’incarico. L’avviso pubblicato dal Comune richiama espressamente la normativa nazionale e specifica che sono esclusi i dipendenti del Ministero dell’Interno e dei Trasporti, i dipendenti dell’Ente Poste, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti.

Rientrano tra le incompatibilità anche i segretari comunali e i dipendenti degli enti locali addetti o comandati presso gli uffici elettorali comunali. Una limitazione particolarmente importante riguarda inoltre i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, che non possono ricoprire la funzione di scrutatore in quella specifica consultazione. Il Ministero dell’Interno, nelle FAQ relative alle elezioni amministrative 2026, ha per esempio chiarito espressamente che anche i dipendenti di Poste Italiane rientrano tra le categorie escluse dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario di seggio in virtù della disciplina prevista dal D.P.R. n. 570 del 1960.

Come presentare la domanda per diventare scrutatore

La domanda di iscrizione all’Albo degli scrutatori deve essere indirizzata al sindaco e può essere redatta in carta libera utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’amministrazione comunale. Anche in questo caso il Comune di Reggio Calabria mette a disposizione sul proprio sito istituzionale sia l’avviso pubblico sia il modello di domanda, oltre alla documentazione relativa ai presidenti di seggio.

Chi è interessato farebbe quindi bene a verificare con attenzione la documentazione pubblicata dall’Ufficio Elettorale e a non attendere gli ultimi giorni disponibili, soprattutto qualora sia necessario reperire informazioni, chiarire la propria posizione o verificare l’effettiva iscrizione nelle liste elettorali comunali. La scadenza, vale la pena ribadirlo, è fissata al 30 novembre 2026.

Cosa fa concretamente uno scrutatore di seggio

Lo scrutatore non è una semplice figura di supporto, ma partecipa direttamente a numerosi passaggi essenziali del procedimento elettorale. Secondo le istruzioni del Ministero dell’Interno, tra i principali compiti degli scrutatori rientrano l’autenticazione delle schede elettorali, la registrazione degli elettori che si presentano al seggio e la partecipazione alle operazioni di spoglio e scrutinio. Gli scrutatori possono inoltre essere incaricati del recapito dei plichi contenenti i verbali e gli altri atti relativi alle operazioni di voto e scrutinio.

Nel corso delle operazioni il presidente può chiedere il loro parere e, in determinate circostanze previste dalla normativa, è tenuto a consultare gli scrutatori, per esempio quando occorre affrontare reclami, difficoltà emerse durante le operazioni oppure questioni relative alla validità o all’attribuzione di determinati voti. L’attività dello scrutatore richiede quindi precisione, imparzialità e disponibilità a rimanere al seggio per tutta la durata delle operazioni previste.

Come vengono nominati gli scrutatori

Anche per gli scrutatori bisogna distinguere chiaramente tra iscrizione nell’Albo e successiva nomina. La legge prevede che, in vista delle elezioni, sia la Commissione elettorale comunale a procedere alla nomina degli scrutatori secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa. La disciplina nazionale prevede che le operazioni avvengano generalmente tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedente la data della votazione, nell’ambito di una seduta della Commissione elettorale comunale. Il Ministero dell’Interno conferma che gli scrutatori vengono individuati dalla Commissione elettorale comunale tra le persone iscritte nell’apposito Albo. Per questo motivo chi vuole avere la possibilità di essere chiamato nelle prossime consultazioni deve preventivamente risultare iscritto nell’Albo.

Presidenti e scrutatori: perché le due domande sono diverse

Uno degli aspetti che potrebbe generare maggiore confusione riguarda proprio la presenza di due Albi distinti. L’iscrizione come presidente e quella come scrutatore seguono infatti procedure, requisiti e scadenze differenti. Per i presidenti di seggio, la scadenza fissata a Reggio Calabria è il 31 ottobre 2026 e occorre possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’Albo viene tenuto presso la competente Corte d’Appello e le successive nomine sono effettuate dal Presidente della Corte d’Appello.

Per gli scrutatori, invece, il termine è fissato al 30 novembre 2026, è sufficiente aver assolto gli obblighi scolastici e l’Albo viene gestito a livello comunale. Le nomine in occasione delle consultazioni competono alla Commissione elettorale comunale. Chi possiede i requisiti e vuole rendersi disponibile per entrambi i ruoli deve quindi prestare particolare attenzione alle procedure e alla relativa documentazione, evitando di considerare le due iscrizioni come equivalenti.

Iscriversi all’Albo non significa essere chiamati a ogni elezione

Un altro elemento importante riguarda gli effetti concreti della domanda. Essere inseriti nell’Albo significa diventare idonei a essere nominati, ma non implica automaticamente che il cittadino venga chiamato a svolgere il servizio a ogni consultazione elettorale. Il numero delle persone presenti negli Albi può infatti essere molto superiore al numero di componenti necessari per costituire materialmente i seggi.

La procedura di nomina avviene soltanto quando viene convocata una consultazione, seguendo le competenze previste rispettivamente per i presidenti e per gli scrutatori. L’iscrizione rappresenta quindi il passaggio preliminare indispensabile per chi vuole mettere a disposizione la propria disponibilità in vista delle elezioni future.

Le scadenze da non perdere a Reggio Calabria

Per i cittadini di Reggio Calabria interessati a svolgere attività ai seggi, ottobre e novembre diventano dunque due mesi fondamentali. La prima data è il 31 ottobre 2026, termine ultimo indicato dal Comune per chiedere l’iscrizione nell’Albo dei presidenti di seggio elettorale. La seconda è il 30 novembre 2026, ultima giornata utile per presentare la domanda di inserimento nell’Albo degli scrutatori. La pubblicazione dell’avviso il 2 ottobre lascia quindi alcune settimane di tempo per preparare la documentazione, controllare i requisiti richiesti e presentare correttamente la propria richiesta.

Dove trovare i moduli del Comune di Reggio Calabria

Tutta la documentazione è disponibile attraverso il sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria, nella pagina dedicata all’“Iscrizione a domanda per Presidenti e Scrutatori di Seggio Elettorale”. Nella sezione documenti sono presenti l’informativa relativa agli Albi elettorali comunali, il modello di domanda per gli scrutatori, il modello destinato ai presidenti di seggio e i rispettivi avvisi ufficiali.

Per eventuali dubbi è possibile inoltre fare riferimento all’Ufficio Elettorale comunale, la struttura competente per gli adempimenti collegati alle liste elettorali e all’organizzazione amministrativa delle consultazioni. L’avviso del Comune rappresenta quindi un’occasione da tenere in considerazione per tutti i cittadini reggini che intendono partecipare attivamente alle operazioni elettorali. Le due parole chiave sono però requisiti e scadenze: entro il 31 ottobre per l’Albo dei presidenti e entro il 30 novembre 2026 per quello degli scrutatori.