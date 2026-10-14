Reggio Calabria, Antonio Hanaman rieletto RSU alla Hitachi Rail dopo le intimidazioni: la FIM CISL conferma la fiducia dei lavoratori

Antonio Hanaman è stato rieletto rappresentante sindacale unitario (RSU) della FIM CISL nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria. Un risultato che arriva dopo i gravi atti intimidatori di matrice criminale denunciati dal sindacato ai danni della propria rappresentanza e che, proprio per questo, assume un significato particolare per l’organizzazione dei metalmeccanici della CISL. La rielezione conferma la fiducia espressa dai lavoratori nei confronti dell’attività sindacale svolta in una delle principali realtà industriali del territorio reggino, situata in via Torrelupo. Al centro dell’impegno della FIM CISL restano la salvaguardia dello stabilimento, la tutela dei livelli occupazionali, il rafforzamento delle prospettive produttive e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un risultato accolto con soddisfazione dai vertici sindacali regionali e territoriali, che sottolineano il valore della continuità della rappresentanza in un contesto segnato anche da episodi intimidatori.

La rielezione di Hanaman dopo gli atti intimidatori

La FIM CISL conferma dunque la propria rappresentanza sindacale all’interno dello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria, attraverso la rielezione di Antonio Hanaman. Il sindacato interpreta il risultato come un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni e della presenza costante dell’organizzazione accanto ai dipendenti. Particolare rilievo viene attribuito al contesto nel quale è maturata la consultazione, dopo i gravi episodi intimidatori di matrice criminale che, secondo quanto denunciato dall’organizzazione, hanno interessato la rappresentanza sindacale della FIM CISL. La fiducia rinnovata dai lavoratori viene letta come un sostegno alla prosecuzione dell’attività di tutela dei diritti e alla difesa dello stabilimento reggino. Nella nota diffusa dall’organizzazione si sottolinea infatti come la rielezione rappresenti un segnale importante per chi ha continuato a svolgere il proprio ruolo sindacale anche nei momenti più difficili, mantenendo al centro le esigenze dei lavoratori e il futuro del sito industriale.

“Antonio Hanaman è stato rieletto rappresentante sindacale unitario (RSU), un risultato che testimonia la fiducia dei lavoratori nell’attività svolta dai metalmeccanici della CISL in una delle più importanti realtà industriali del territorio reggino”, si legge nella nota del sindacato. “Un riconoscimento particolarmente significativo, che arriva dopo i gravi atti intimidatori di matrice criminale che hanno colpito la rappresentanza sindacale della FIM CISL. Un contesto nel quale il sostegno espresso dai lavoratori assume un valore ancora maggiore, confermando la fiducia nell’attività sindacale portata avanti in questi anni e nell’impegno per la salvaguardia del sito produttivo di via Torrelupo”.

Hanaman: “Non ci siamo lasciati intimidire”

Il rappresentante sindacale rieletto ha ringraziato i lavoratori e la squadra della FIM CISL per il sostegno ricevuto, sottolineando il valore della fiducia espressa anche alla luce delle difficoltà affrontate. Hanaman ha ribadito la volontà di proseguire il proprio impegno con particolare attenzione alla salvaguardia del sito produttivo reggino, alla difesa dell’occupazione e alla sicurezza sul lavoro. La sua rielezione viene considerata una responsabilità ulteriore, in una fase nella quale la rappresentanza sindacale è chiamata a confrontarsi con le prospettive industriali dello stabilimento e con le esigenze dei dipendenti. Il risultato elettorale, secondo Hanaman, riconosce non soltanto l’attività svolta nei confronti degli iscritti, ma anche il rapporto costruito nel tempo con i colleghi.

“Questo risultato è il frutto della fiducia espressa dai nostri iscritti, ma anche da tanti colleghi che hanno riconosciuto il lavoro svolto in questi anni”, dichiara Antonio Hanaman. “È una responsabilità che sento ancora più forte, soprattutto alla luce delle difficoltà e dei momenti delicati che abbiamo attraversato. Non ci siamo lasciati intimidire e abbiamo continuato a svolgere il nostro ruolo con serietà e determinazione. Ringrazio tutti i lavoratori per il sostegno ricevuto e tutta la squadra della FIM CISL. Ci attendono nuove sfide, a partire dalla salvaguardia e dal rafforzamento del sito produttivo di Reggio Calabria, dalla tutela dell’occupazione e dalla sicurezza sul lavoro”.

Grandinetti: “Hitachi Rail è un patrimonio industriale e occupazionale fondamentale”

Soddisfazione per la rielezione arriva anche dal segretario generale della FIM CISL Calabria, Pino Grandinetti, che evidenzia il valore del risultato per l’intera organizzazione sindacale. Al centro della sua riflessione c’è il ruolo dello stabilimento Hitachi Rail STS nell’economia di Reggio Calabria e della regione, oltre all’importanza del lavoro quotidiano svolto dai rappresentanti sindacali nei luoghi di produzione. Grandinetti sottolinea come la fiducia rinnovata ad Hanaman rappresenti il riconoscimento di un percorso costruito attraverso l’ascolto dei dipendenti e la capacità di affrontare le questioni legate all’attività lavorativa. La FIM CISL ribadisce così la volontà di proseguire il proprio impegno per il futuro dello stabilimento di via Torrelupo e per la tutela dei lavoratori.

“Hitachi Rail STS rappresenta un patrimonio industriale e occupazionale fondamentale per Reggio Calabria e per l’intera regione. Il risultato ottenuto dalla FIM CISL premia un lavoro di squadra costruito quotidianamente, attraverso la presenza nei luoghi di lavoro, l’ascolto e la capacità di affrontare concretamente i problemi dei lavoratori. La fiducia rinnovata ad Antonio Hanaman è anche un segnale di sostegno a un sindacato che non arretra e che continuerà a impegnarsi per il futuro dello stabilimento e dei suoi lavoratori”, dichiara Pino Grandinetti.

Sbarra: “Servono attenzione e investimenti per il futuro dello stabilimento”

La rielezione di Hanaman viene accolta positivamente anche dalla segretaria generale della UST CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, che rivolge le proprie congratulazioni al rappresentante sindacale e alla squadra della FIM CISL. Sbarra richiama l’importanza della presenza sindacale all’interno di Hitachi Rail e il valore strategico che l’impianto riveste per l’economia e l’occupazione del territorio. Secondo la dirigente sindacale, la continuità della rappresentanza deve accompagnarsi a un impegno concreto per il consolidamento delle prospettive industriali, attraverso attenzione e investimenti capaci di sostenere il futuro del sito produttivo. La CISL conferma quindi il proprio sostegno all’attività della categoria dei metalmeccanici, con particolare riferimento alla difesa dell’occupazione e al miglioramento delle condizioni di lavoro.

“Desidero rivolgere le mie congratulazioni ad Antonio Hanaman e a tutta la squadra della FIM CISL per un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi”, dichiara la segretaria generale della UST CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra. “La fiducia espressa dai lavoratori premia la serietà, la presenza costante e l’impegno di chi ogni giorno si batte per tutelarne i diritti. Hitachi Rail rappresenta una realtà strategica per l’economia e l’occupazione del territorio reggino, che merita attenzione e investimenti per consolidare le proprie prospettive industriali. Come CISL continueremo a sostenere il lavoro della nostra categoria, con l’obiettivo di salvaguardare il sito produttivo di via Torrelupo, tutelare l’occupazione e garantire condizioni di lavoro sempre migliori”.

Il risultato viene accolto con soddisfazione anche da Giuseppe De Francesco, coordinatore nazionale Hitachi Rail STS della FIM CISL, che si unisce alle valutazioni positive espresse dai rappresentanti regionali e territoriali dell’organizzazione. La conferma di Antonio Hanaman come RSU segna dunque la prosecuzione dell’attività sindacale della FIM CISL nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria, con l’obiettivo di affrontare le prossime sfide industriali e occupazionali. Al centro dell’azione sindacale resteranno la salvaguardia del sito produttivo di via Torrelupo, la sicurezza sul lavoro e la tutela dei dipendenti, in una realtà considerata strategica per il tessuto economico e industriale del territorio reggino e dell’intera Calabria.