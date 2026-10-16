Reggio Calabria, ANCE incontra la VI Commissione consiliare: al centro il rilancio della città e la rigenerazione urbana

Ieri ANCE Reggio Calabria ha incontrato la VI Commissione consiliare “Sviluppo Economico e Attività Produttive” del Comune di Reggio Calabria, l’organismo che si occupa di attività produttive, commercio, turismo, servizi tecnologici e politiche a sostegno delle imprese. L’incontro è nato da uno stretto coordinamento tra ANCE Giovani Reggio Calabria, rappresentata dal Presidente Dr. Francesco Danisi, e il Presidente della VI Commissione, Avv. Marco Parisi.

Hanno partecipato anche altri componenti del Consiglio di ANCE Giovani e l’Arch. Domenico Tripodi, in rappresentanza del Presidente di ANCE Reggio Calabria Michele Laganà. Il clima è stato sereno e cordiale. Al centro del confronto ci sono state le priorità per lo sviluppo e il rilancio del centro cittadino e, più in generale, dell’intero contesto urbano.

Il Presidente di ANCE Giovani, Francesco Danisi, ha sottolineato che lo sviluppo delle città, in linea con le nuove politiche europee, passa soprattutto attraverso interventi rigenerativi del tessuto urbano. Le città devono essere considerate vere e proprie infrastrutture strategiche al servizio delle comunità. La rigenerazione urbana non va più intesa come una somma di interventi episodici. Va trattata come una politica strutturale di lungo periodo, capace di unire riqualificazione degli spazi pubblici, servizi, mobilità e nuove quote di housing sociale e a canone moderato. Così diventa anche una risposta concreta allo spopolamento e al sottoutilizzo del patrimonio edilizio.

L’arch. Domenico Tripodi si è soffermato sulla necessità di rendere gli strumenti di programmazione comunale, a partire dal Piano Strutturale Comunale (PSC), accoglienti e flessibili verso gli interventi rigenerativi. Tripodi ha ricordato che ANCE ha avviato da tempo una riflessione tecnica sul tema: regole urbanistiche chiare, procedure più semplici e una progettazione di qualità subito cantierabile sono le condizioni perché la città possa intercettare le risorse europee, nazionali e regionali per la rigenerazione e trasformarle in cantieri, lavoro e servizi per i cittadini.

Il Presidente Marco Parisi ha apprezzato le posizioni di ANCE e ha rinnovato la sua disponibilità e della Commissione, a un dialogo costante e costruttivo sui temi dello sviluppo economico urbano. ANCE Reggio Calabria conferma il proprio impegno a mettere a disposizione delle istituzioni competenze tecniche e proposte concrete. L’obiettivo è che Reggio Calabria si collochi pienamente nel nuovo quadro europeo dell’abitare e della rigenerazione urbana, trasformando le fragilità del territorio in leve di sviluppo.