Reggio Calabria, all’Università Mediterranea un seminario su San Francesco e l’ecologia integrale

Il rapporto tra San Francesco d’Assisi, gli animali e la salvaguardia dell’ambiente sarà al centro di un seminario in programma giovedì 15 ottobre, alle ore 16:00, presso l’Aula A del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nella sede di Feo di Vito. L’incontro, dal titolo “Francesco, il lupo e la pecora: riflessioni verso un’ecologia integrale”, vedrà protagonista Fra Pietro Maranesi, professore di Teologia e Francescanesimo presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi e la Pontificia Università Antonianum di Roma. L’appuntamento si inserisce nel ciclo di seminari 2026 della Biblioteca di Agraria, intitolato “In compagnia degli animali (salvando l’umano)”, e propone una riflessione sul legame tra uomo, natura e responsabilità collettiva, prendendo spunto dalla figura e dagli insegnamenti di Francesco d’Assisi.

San Francesco e l’ecologia integrale: una riflessione a ottocento anni dalla morte

A ottocento anni dalla morte di Francesco d’Assisi, il seminario offrirà l’occasione per approfondire, attraverso due racconti riferiti agli animali, una visione del rapporto tra essere umano e creato che anticipa il concetto contemporaneo di ecologia integrale. Il Santo viene infatti presentato come precursore di un approccio nel quale la responsabilità verso l’ambiente non può essere separata dall’attenzione alle persone e alle comunità. La tutela della biodiversità, l’uso sostenibile delle risorse naturali e la salvaguardia del creato devono accompagnarsi alla ricerca della giustizia sociale, alla cura della casa comune e al rispetto delle diversità. In questa prospettiva assumono un ruolo fondamentale anche la costruzione di relazioni solidali e la promozione di processi di sviluppo capaci di coinvolgere tutti, senza lasciare indietro nessuno. Il racconto del lupo e della pecora diventa così il punto di partenza per una riflessione che unisce la tradizione francescana alle questioni ambientali e sociali del presente.

L’incontro al Dipartimento di Agraria e le associazioni coinvolte

Il seminario è promosso nell’ambito delle attività culturali della Biblioteca di Agraria dell’Università Mediterranea, in collaborazione con Slow Food (Reggio Calabria e Area Grecanica), il Club Alpino Italiano (Sezione Aspromonte di Reggio Calabria) e il Touring Club Italiano (Club di Territorio di Reggio Calabria). L’iniziativa riunisce così realtà impegnate, nei rispettivi ambiti, nella valorizzazione del territorio, nella conoscenza dell’ambiente e nella promozione di una maggiore attenzione al patrimonio naturale e culturale. Ad aprire i lavori, giovedì 15 ottobre alle ore 16:00, saranno i saluti istituzionali del professor Marco Poiana, direttore del Dipartimento di Agraria, e del professor Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Seguirà l’intervento di Fra Pietro Maranesi, dedicato alla figura di Francesco d’Assisi e all’attualità del suo messaggio nel rapporto tra esseri umani, animali e ambiente.