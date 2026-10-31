Reggio Calabria, allarme truffe agli anziani: i Carabinieri spiegano come riconoscere il raggiro del falso militare

Prevenire le truffe attraverso l’informazione e il dialogo diretto con i cittadini. È questo l’obiettivo degli incontri che, nelle ultime settimane, hanno visto impegnati i militari della Compagnia dei Carabinieri di Melito di Porto Salvo in diverse iniziative di sensibilizzazione rivolte alle comunità del territorio di Roccaforte del Greco, Bova, Bagaladi, Bova Marina, Condofuri, Lazzaro, Saline Joniche e Melito di Porto Salvo.

Appuntamenti, organizzati in luoghi di aggregazione come sale comunali, parrocchie e centri giovanili, hanno rappresentato un’importante occasione per informare la popolazione sui rischi legati ai raggiri e fornire indicazioni concrete per riconoscere e contrastare i tentativi di truffa. Particolare attenzione è stata riservata alle persone anziane, spesso prese di mira da malintenzionati che fanno leva sulla fiducia, sulla paura e sulla vulnerabilità delle vittime.

Tra i fenomeni affrontati, quello della cosiddetta truffa del falso carabiniere, una modalità di raggiro attraverso la quale i truffatori si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o come altri soggetti autorevoli, cercando di convincere le vittime a consegnare denaro e oggetti preziosi con pretesti ingannevoli.

Nel corso degli incontri, i militari hanno illustrato alcune fondamentali regole di comportamento per difendersi da queste situazioni. Tra le principali raccomandazioni, quella di non consegnare mai denaro, gioielli o altri beni di valore a persone sconosciute che si presentino come appartenenti alle forze dell’ordine. Altrettanto importante è non comunicare al telefono dati personali, informazioni bancarie o altri elementi sensibili a interlocutori di cui non si conosce con certezza l’identità.

I Carabinieri hanno inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere la calma di fronte a richieste sospette, evitando di prendere decisioni affrettate sotto la pressione di chi cerca di creare allarme o urgenza. In caso di dubbi, è fondamentale interrompere la comunicazione e contattare direttamente le forze dell’ordine attraverso i canali ufficiali.

L’iniziativa ha riscosso l’interesse delle comunità coinvolte, che hanno partecipato attivamente agli appuntamenti, dimostrando attenzione verso un fenomeno che continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza e la serenità di numerosi cittadini. Gli incontri confermano l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare le truffe: informare, sensibilizzare e creare occasioni di confronto diretto consente infatti di accrescere la consapevolezza dei cittadini e di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e territorio.