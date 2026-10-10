Reggio Calabria, allagata una delle vie d’accesso al Parco Lineare Sud: c’è chi “nuota” con la bici | VIDEO

Dopo le forti piogge della scorsa notte, una delle vie d’accesso al Parco Lineare Sud risulta inutilizzabile. Il sottopasso che dalla stradina sulla destra di via Luigi Galvani (lato Circolo del Tennis Crucitti) porta al Parco Lineare Sud è completamente allagato e la strada risulta chiusa, come si evince dal video sottostante realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb. Fortunatamente, il nuovo Ponte sul Calopinace ha dato un’opzione di percorrenza in più.

Intanto, complice il meteo decisamente più clemente della mattina, continuano le operazioni di pulizia del litorale del Parco Lineare Sud. Nel video, realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, si può vedere un operatore intento a ripulire l’area da rifiuti ed erbacce.