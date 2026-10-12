Reggio Calabria, al via la stagione sportiva giovanile del CSI: torna “Sport&Go – Crescere con lo Sport”

È tutto pronto per l’avvio della nuova stagione dell’Attività Sportiva Giovanile del CSI Reggio Calabria, rivolta alle categorie Under 12, Under 14 e Under 16, e per il ritorno di “Sport&Go – Crescere con lo Sport”, il percorso dedicato ai più piccoli delle categorie Under 8, Under 10 e Under 11, nelle discipline della pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5. Il programma Sport&Go! coinvolgerà bambini e ragazzi in un’esperienza sportiva che affianca alla disciplina sportiva portante un percorso multidisciplinare, arricchito da un avvincente triathlon con prove di corsa veloce sui 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex.

Da sempre, l’attività giovanile rappresenta il cuore della proposta sportiva ed educativa del Centro Sportivo Italiano. In particolare, per i bambini dai 6 ai 12 anni, il CSI propone un modello fondato sulla polisportività e sulla partecipazione, che permette di avvicinarsi alle discipline sportive più diffuse senza trascurare i fondamentali del movimento: correre, saltare e lanciare. Sono competenze essenziali per la crescita motoria dei più piccoli, che meritano attenzione e spazio accanto all’apprendimento delle regole e delle tecniche delle singole discipline.

La proposta del CSI non si limita all’attività in campo, ma comprende anche percorsi formativi rivolti ad allenatori, educatori e genitori. L’obiettivo è accompagnare gli adulti nel loro ruolo educativo, aiutandoli a vivere l’esperienza sportiva dei bambini con equilibrio, consapevolezza e attenzione ai loro bisogni, senza trasferire sui più piccoli aspettative e modelli propri del mondo adulto. Sono già partiti i corsi di formazione per allenatori del settore giovanile nelle discipline della pallavolo, del calcio e della pallacanestro, con numeri importanti e una partecipazione significativa da parte del movimento sportivo reggino. Ancora possibile partecipare iscrivendosi al seguente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed07HiWRxC5oaMPDwnP5KdSo9mYu8jk7lYForhCnWwWlYjXQ/viewform

Per i genitori, il primo appuntamento è fissato per Giovedì 15 Ottobre, presso l’Aula Magna dell’Istituto comprensivo Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro. La dottoressa Valentina Cartisano guiderà il focus “Genitori in Campo”, un laboratorio pensato per accompagnare mamme e papà nel percorso sportivo dei figli, favorendo una partecipazione positiva e consapevole alla loro crescita. Da diversi anni il CSI Reggio Calabria porta avanti con convinzione la propria proposta sportiva giovanile, abbracciando un progetto che mette insieme dimensione sportiva, educativa e formativa.

L’obiettivo è valorizzare il desiderio più autentico di ogni bambino e ragazzo: giocare con i propri amici, divertirsi e, attraverso lo sport, scoprire e sviluppare talenti e capacità che saranno preziosi non soltanto in campo, ma soprattutto nella vita.

In questa delicata fase della crescita è fondamentale che chi guida l’attività sportiva sappia guardare lontano: non concentrarsi esclusivamente sul possibile campione nascosto in ogni giovane atleta, ma sull’adulto che potrà diventare grazie alle esperienze vissute e agli insegnamenti ricevuti lungo il cammino. Allenare il corpo, imparare il rispetto delle regole, condividere la gioia della festa, costruire relazioni positive e riconoscere il valore dei compagni e degli avversari: è questa la visione dello sport che il CSI intende promuovere, mettendo al centro la persona prima del risultato e dei numeri.

La Fase Provinciale dell’attività giovanile CSI prenderà il via nell’ultima settimana di Ottobre e si concluderà a Maggio con le Feste delle Finali Provinciali e le attesissime Finali Nazionali 2027, un’esperienza di grande valore sportivo e umano per i giovani atleti e per le società partecipanti.