Reggio Calabria, al via il corso dei Pagliacci Clandestini per diventare clown sociale: la data dell’Open Day gratuito

“Pagliacci Clandestini APS è lieta di comunicare che anche quest’anno ci sarà la formazione Clown Sociale, dal titolo IO e l’altro ME, e si svolgerà alla scuola di danza MARY DANCE in via Argine Destro Annunziata 174 (Reggio Calabria) a partire dal 7 novembre 2026. Segnatevi questa data, 7 novembre 2026, perché ci sarà l’OPEN DAY: ovvero a partire dalle 9:00 chiunque vorrà potrà partecipare gratuitamente alle prime 4 ore di formazione, in modo da avere un assaggio di quello che faremo insieme. Siamo sicurissimi che vi innamorerete della figura del clown e soprattutto del nostro gruppo!“. È quanto si legge in una nota sta dei Pagliacci Clandestini.

“Vi ricordiamo che la formazione Clown Sociale si terrà tutti i sabato e domenica dal 7 novembre al 6 dicembre 2026, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 10 incontri di 7 ore, per un totale di 70 ore di bellezza e divertimento, dove affronteremo il controllo dello spazio, del corpo, delle emozioni, il lavoro individuale e di gruppo, l’attenzione al pubblico, le gag, l’improvvisazione, l’uso della voce, degli oggetti e della musica, insomma esploreremo insieme il mondo che c’è in ognuno di noi.

Come sempre, coloro che si iscriveranno in due avranno uno sconto di €20 a persona, e ricordiamo che dopo il workshop, chi vorrà, potrà vivere l’esperienza di fare volontariato nel reparto di pediatria del GOM.

La formazione è rivolta a tutti: dai 16 anni ai 99 anni. Chi deciderà di partecipare dovrà munirsi di abiti comodi (una tuta andrà benissimo), scarpe sportive, una borraccia con dell’acqua e tanta tantissima voglia di mettersi in gioco.

E se indossare un semplice naso rosso ti permettesse di trasformarti in supereroe? Prenota subito il tuo posto, o chiedi informazioni, scrivendo un messaggio su WhatsApp al 3471621927. È gradita la prenotazione anche per partecipare all’Open Day. Vi aspettiamo!“, concludono i Pagliacci Clandestini.