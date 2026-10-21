Reggio Calabria, al via Bergarè 2026: pronto l’evento di inaugurazione e i 4 giorni di spettacoli, chef e degustazioni

Quattro giorni dedicati al bergamotto, tra grandi protagonisti della cucina, spettacoli, degustazioni e iniziative che coinvolgeranno anche le attività commerciali cittadine. Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre 2026 Reggio Calabria ospiterà la quinta edizione di Bergarè, il festival dedicato all’agrume simbolo del territorio reggino, che trasformerà il Castello Aragonese e Piazza Castello in un punto di incontro tra enogastronomia, cultura e intrattenimento. La manifestazione, che quest’anno avrà come tema “Identità e Territorio”, punta a valorizzare le molteplici applicazioni del bergamotto, dall’alta profumeria alla pasticceria, fino alla cucina d’autore. Tra gli ospiti più attesi figura Luca Pappagallo, chef e food influencer conosciuto dal grande pubblico, che sarà tra i protagonisti dell’iniziativa. Il programma prevede inoltre la partecipazione di numerosi chef, maestri pasticceri e bartender, con appuntamenti dedicati alla preparazione di piatti e cocktail a base di bergamotto, affiancati da un villaggio espositivo nel quale sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti delle aziende della filiera reggina.

Bergarè 2026, giovedì 22 ottobre l’inaugurazione al Castello Aragonese

Il festival prenderà ufficialmente il via giovedì 22 ottobre alle ore 16.30, con la tradizionale cerimonia istituzionale presieduta dal presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, alla presenza delle massime autorità cittadine. L’inaugurazione aprirà un programma che, per quattro giornate consecutive, porterà al Castello Aragonese e nell’area di Piazza Castello professionisti dell’enogastronomia e protagonisti dello spettacolo, proponendo appuntamenti rivolti agli appassionati ma anche ai semplici curiosi. L’obiettivo della manifestazione è raccontare il bergamotto attraverso le sue diverse possibilità di utilizzo, valorizzando contemporaneamente le produzioni locali e le aziende che operano nella filiera. Il tema scelto per questa quinta edizione, “Identità e Territorio”, sottolinea proprio il legame tra l’agrume e Reggio Calabria, con un programma che unisce la promozione delle eccellenze produttive all’intrattenimento e alla partecipazione del pubblico.

Luca Pappagallo, chef e bartender protagonisti degli eventi

Tra i nomi di maggiore richiamo di Bergarè 2026 c’è quello di Luca Pappagallo, chef e food influencer tra i volti più conosciuti della cucina italiana, che contribuirà ad animare la manifestazione. Subito dopo l’inaugurazione prenderà il via uno degli appuntamenti dedicati alla creatività nel mondo della mixology, il “Bergarè cocktail tandem”, una sfida ravvicinata che vedrà confrontarsi alcuni dei migliori bartender di Reggio Calabria e non solo. I partecipanti saranno chiamati a mettere alla prova le proprie capacità nella realizzazione del miglior cocktail d’autore a base di bergamotto, valorizzando le caratteristiche dell’agrume attraverso preparazioni originali. Il pubblico potrà assistere da vicino alla creazione dei cocktail e conoscere le modalità con cui il bergamotto viene impiegato nella miscelazione. Nel corso delle quattro giornate si alterneranno inoltre numerosi professionisti dei fornelli e maestri pasticceri, protagonisti di show cooking e laboratori gastronomici dal vivo, durante i quali saranno presentate diverse interpretazioni dell’agrume nella cucina e nella pasticceria.

Il Villaggio Bergarè e il Premio Vetrine coinvolgono la città

Accanto agli appuntamenti gastronomici, un ruolo centrale sarà riservato al Villaggio Bergarè, la grande mostra mercato che sarà allestita all’esterno del Castello Aragonese in collaborazione con le associazioni di categoria locali. Lo spazio espositivo consentirà ai visitatori di conoscere e acquistare le eccellenze territoriali realizzate dalle aziende della filiera reggina, creando un’occasione di incontro diretto tra produttori e consumatori. La manifestazione non resterà tuttavia concentrata esclusivamente nell’area del castello. Attraverso l’iniziativa “Premio Vetrine”, Bergarè coinvolgerà anche il tessuto commerciale cittadino, estendendo l’atmosfera del festival alle attività urbane e contribuendo a trasformare l’evento in una festa collettiva. Dal 22 al 25 ottobre, il Castello Aragonese e Piazza Castello diventeranno così il centro di una manifestazione che punta a coniugare promozione del territorio, valorizzazione del bergamotto e intrattenimento, offrendo a cittadini e visitatori quattro giornate dedicate a uno dei prodotti più rappresentativi di Reggio Calabria.

Il bergamotto unisce commercio e agricoltura: 15 imprese protagoniste nelle vetrine di Reggio Calabria

Il bergamotto diventa un’occasione per rafforzare i rapporti tra commercio e agricoltura, creare nuove opportunità per le imprese e promuovere Reggio Calabria sui mercati internazionali. È questa la prospettiva al centro della collaborazione tra Confcommercio e Confagricoltura Reggio Calabria, che in occasione di Bergarè 2026, in programma dal 22 al 25 ottobre, rilanciano un percorso condiviso di valorizzazione dell’agrume simbolo del territorio. Tra le iniziative più significative figura il contest “La migliore vetrina”, che coinvolgerà 15 imprese del commercio e dell’agricoltura appartenenti ai due sistemi associativi. Attraverso una serie di abbinamenti tra attività commerciali e aziende agricole, le eccellenze produttive locali saranno protagoniste delle vetrine cittadine, creando occasioni di incontro tra imprenditori e nuove possibilità di collaborazione. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che punta a rafforzare la filiera del bergamotto, valorizzandone non soltanto le caratteristiche produttive, ma anche il patrimonio culturale, identitario ed economico che rappresenta per Reggio Calabria.

Quindici imprese insieme per il contest “La migliore vetrina”

La collaborazione tra Confcommercio e Confagricoltura Reggio Calabria trova una delle sue espressioni più concrete nel coinvolgimento diretto delle imprese cittadine. Il contest “La migliore vetrina” prevede infatti la partecipazione di quindici aziende appartenenti ai settori del commercio e dell’agricoltura, che attraverso specifici abbinamenti porteranno le eccellenze produttive del territorio all’interno delle vetrine commerciali. L’iniziativa intende favorire la conoscenza reciproca tra imprenditori, valorizzando le competenze dei diversi comparti e creando le condizioni per ulteriori occasioni di collaborazione. Un percorso che si collega all’esperienza già avviata nell’ambito di VisitReggioCalabria, il progetto di promozione territoriale di Confcommercio, nel quale è già operativa la collaborazione con Confagricoltura. Bergarè rappresenta così un’ulteriore occasione per consolidare queste relazioni, mettendo in comunicazione il mondo della produzione agricola con quello della distribuzione commerciale e della promozione del territorio.

Giubilo: “Il bergamotto è una risorsa per costruire una prospettiva economica più ambiziosa”

A sottolineare il valore economico e identitario dell’iniziativa è Fabio Giubilo, direttore di Confcommercio Reggio Calabria, che richiama l’importanza di una strategia condivisa tra istituzioni, associazioni e imprese per valorizzare il bergamotto e rafforzare l’attrattività del territorio.

“Il bergamotto di Reggio Calabria è una delle espressioni più autentiche della nostra identità e una risorsa attorno alla quale costruire una prospettiva economica e territoriale più ambiziosa”, sottolinea Giubilo. “Il lavoro della Camera di Commercio insieme alle associazioni di categoria, così come le recenti iniziative dell’Amministrazione comunale, testimoniano una convergenza significativa, orientata a tradurre il riconoscimento internazionale di questa eccellenza in opportunità concrete per le imprese e per la città. Agricoltura e commercio sono componenti complementari di un sistema nel quale la qualità delle produzioni, la capacità di valorizzarle e l’attrattività territoriale devono rafforzarsi reciprocamente. È dalla solidità di queste connessioni che può nascere uno sviluppo capace di durare nel tempo”.

Una visione che mette al centro la complementarità tra produzione agricola e attività commerciali, individuando nella capacità di costruire relazioni stabili una delle condizioni necessarie per valorizzare le eccellenze reggine. La collaborazione tra i due settori viene considerata uno strumento per rafforzare l’intero sistema economico locale, facendo leva sulla qualità dei prodotti e sulla riconoscibilità del territorio.

Suraci: “Rafforzare la filiera per rendere le imprese più competitive”

Sulla stessa linea si colloca l’intervento di Diego Suraci, direttore di Confagricoltura Reggio Calabria, che evidenzia il ruolo fondamentale delle imprese agricole nella costruzione della reputazione internazionale del bergamotto e la necessità di accompagnare la crescente attenzione verso il prodotto con interventi capaci di rafforzare l’intera filiera.

“la reputazione internazionale del bergamotto affonda le radici in un patrimonio agricolo unico, costruito attraverso generazioni di lavoro, competenze e capacità imprenditoriale. La sfida è accompagnare questa crescente attenzione con un rafforzamento dell’intera filiera, affinché il valore riconosciuto al prodotto generi ricadute concrete per le imprese e per il territorio. Innovazione, apertura ai mercati e integrazione tra settori economici sono condizioni essenziali per raggiungere questo obiettivo. La collaborazione con Confcommercio nasce da questa visione: costruire relazioni stabili e valorizzare competenze complementari per rendere il nostro sistema produttivo sempre più forte e competitivo”.

Il percorso condiviso da Confcommercio e Confagricoltura punta dunque a trasformare la riconoscibilità del bergamotto di Reggio Calabria in un fattore di crescita economica duratura. Dalla promozione commerciale alle relazioni internazionali, fino alla collaborazione tra imprese agricole e attività cittadine, Bergarè 2026 diventa un’occasione per consolidare un sistema capace di mettere in relazione produzione, territorio e mercati. La sfida indicata dalle due organizzazioni è fare in modo che il valore riconosciuto all’agrume reggino nel mondo si traduca in benefici concreti per le aziende, per l’economia locale e per il territorio nel quale questa eccellenza ha le proprie radici.