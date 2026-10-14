Reggio Calabria, al “Radice-Alighieri” di Catona si celebra il “Certificate Day” | FOTO

Si è tenuta, nei giorni scorsi, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Radice-Alighieri Catona, la cerimonia ufficiale di consegna dei certificati Cambridge English a 20 studenti Young Learners che hanno superato con successo gli esami sostenuti a conclusione dei corsi di potenziamento realizzati nell’anno scolastico 2025-26, grazie ai fondi PN “Scuola e Competenze” 2021-2027 Fondo Sociale Europeo, ricadenti nel progetto “Orientiamoci bene” .

Alla cerimonia hanno partecipato l’Avv. Simona Sapone, Dirigente scolastico, Janine Lombardo, Referente Cambridge dell’International House British School di Reggio Calabria, le docenti di lingua inglese Modesta Canale, referente del Dipartimento Lingue Straniere e tutor del modulo English Time, la prof.ssa Maria Rita Foti, docente del corso Easy English, la docente madrelingua Diane Selvanayagam e le famiglie degli alunni, riuniti per celebrare questo importante traguardo formativo.

Il Dirigente Scolastico, Simona Sapone, nel congratularsi con gli studenti e studentesse, ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola nella promozione di una formazione di qualità, capace di accompagnare gli studenti nello sviluppo delle proprie capacità e nella costruzione del loro percorso futuro. Un risultato che premia la dedizione degli alunni e il lavoro svolto dalla comunità scolastica, confermando l’importanza di investire nell’apprendimento delle lingue straniere come chiave di accesso a nuove opportunità.

La professoressa Modesta Canale ha evidenziato l’atto di indirizzo della scuola che si impegna nella preparazione degli studenti agli esami Cambridge English e nella promozione di una formazione linguistica di qualità, sempre più aperta alla dimensione europea e internazionale.

La professoressa Maria Rita Foti ha descritto l’attività di didattica svolta nel modulo linguistico Movers e del legame empatico creatosi con gli studenti. La docente esperta Diane Selvanayagam ha esortato gli studenti a continuare lo studio della lingua inglese, affermando di essere molto fiera nell’ aver accompagnato ognuno dei ragazzi nel raggiungimento di questo importante risultato.

Infine, la Referente Cambridge dell’IH British School di Reggio Calabria, Dott.ssa Janine Lombardo, ha affermato che “la certificazione Cambridge costituisce uno strumento prezioso per consolidare le competenze linguistiche e preparare i ragazzi alle sfide del futuro, offrendo loro opportunità di crescita personale, scolastica e professionale in un contesto sempre più internazionale”.

Il Dirigente Scolastico, a conclusione della cerimonia, ha ribadito che la consegna dei Certificati Cambridge agli studenti non è solo un atto formale, ma un momento di emozione, orgoglio e soddisfazione, che celebra la conclusione di un percorso fatto di impegno, costanza e crescita.