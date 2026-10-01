Reggio Calabria, al Planetarium Pythagoras “Stelle & Anelli”: serata speciale per osservare Saturno | INFO

Il Planetarium Metropolitano Pythagoras di Reggio Calabria aderisce alla 15ª edizione della manifestazione nazionale “Occhi su Saturno”, offrendo alla cittadinanza l’occasione per volgere lo sguardo verso il cielo e lasciarsi incantare dal pianeta più affascinante del Sistema Solare. L’appuntamento al Planetario è fissato per venerdì 2 ottobre ore 21:00, data scelta per avvicinarsi al momento di massima visibilità di Saturno.

In questo periodo, infatti, il pianeta raggiungerà infatti l’opposizione al Sole: sorgendo ad Est proprio mentre la nostra stella tramonta a Ovest, rimarrà visibile per tutta la notte. Trovandosi alla minima distanza dalla Terra apparirà più luminoso del solito, creando le condizioni ideali per l’osservazione.

Più che una semplice serata astronomica, l’iniziativa intende trasformare i concetti scientifici in pura emozione. Osservare l’inconfondibile sagoma di Saturno con i suoi anelli attraverso un telescopio è un’esperienza che risveglia un profondo senso di meraviglia: un momento capace di suscitare uno stupore genuino, dove il fascino della scoperta incontra l’emozione diretta.

Il programma della serata prevede:

Il cielo al Planetario: un’introduzione guidata sotto la cupola per orientarsi tra le costellazioni e approfondire i segreti scientifici e le curiosità su Saturno.

un’introduzione guidata sotto la cupola per orientarsi tra le costellazioni e approfondire i segreti scientifici e le curiosità su Saturno. Osservazione con gli strumenti: l’esperienza dell’osservazione diretta del cielo e del pianeta attraverso i telescopi del Planetario.

L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito e non richiede prenotazione.