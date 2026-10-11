Reggio Calabria, al Liceo Volta il premio Girolamo Tripodi per gli studenti meritevoli: le info dell’evento

Un riconoscimento agli studenti meritevoli e bisognosi, nel segno della memoria e dell’impegno sociale di Girolamo Tripodi. Mercoledì 14 ottobre 2026, a partire dalle ore 10, il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria ospiterà una nuova cerimonia di consegna dei Premi di studio “Girolamo Tripodi”, promossi dall’omonima Fondazione e giunti quest’anno alla sesta edizione. L’appuntamento si svolgerà nell’Aula Magna Socrates dell’istituto e sarà dedicato alla premiazione dello studente diplomato nell’anno scolastico 2025/2026 individuato come più meritevole e bisognoso.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la dirigente scolastica, professoressa Marisa Monterosso, alla quale la Fondazione rivolge un sentito ringraziamento, rientra nel programma di attività a sostegno delle giovani generazioni. Durante la cerimonia è previsto anche un momento di approfondimento culturale con il professor Daniele Castrizio, che terrà una lectio magistralis dal titolo “Capolavori del Museo di Reggio Calabria”. Un appuntamento che unisce il riconoscimento del merito scolastico alla valorizzazione del patrimonio culturale e della memoria storica del territorio.

La Fondazione Girolamo Tripodi investe sui giovani e sul futuro della Calabria

La consegna dei premi prosegue il percorso avviato dalla Fondazione Girolamo Tripodi per sostenere gli studenti attraverso borse di studio e riconoscimenti destinati in particolare ai ragazzi che si distinguono per impegno e risultati scolastici, pur trovandosi in condizioni di difficoltà economica. La scelta di investire nelle nuove generazioni rappresenta uno degli obiettivi strategici della Fondazione, nella convinzione che i giovani costituiscano una risorsa fondamentale per il futuro della Calabria, spesso non adeguatamente valorizzata. Attraverso queste iniziative si intende offrire un contributo concreto anche al contrasto dello spopolamento e della progressiva desertificazione del territorio, fenomeni che rischiano di privare la regione delle sue energie migliori. Il sostegno al percorso formativo degli studenti diventa così uno strumento per incoraggiare la crescita personale e culturale dei ragazzi, rafforzando il legame con la propria terra e promuovendo nuove opportunità. La sesta edizione dei premi conferma dunque la volontà di proseguire un’attività che affianca alla valorizzazione del merito scolastico l’attenzione alle condizioni sociali ed economiche delle famiglie.

Il ricordo di Girolamo Tripodi, dalle battaglie sociali alla lotta contro la ‘ndrangheta

Il premio è intitolato al senatore Girolamo Tripodi, figura che ha dedicato gran parte della propria vita politica e istituzionale alla difesa dei diritti dei lavoratori, delle fasce sociali più deboli e delle comunità calabresi. Nel corso della sua lunga attività si è schierato accanto ai braccianti, alle gelsominaie, alle raccoglitrici di olive e a quanti non avevano strumenti per far sentire la propria voce, portando avanti battaglie per la dignità del lavoro, l’emancipazione e la giustizia sociale. Particolarmente significativo è stato anche il suo impegno nella tutela dell’ambiente, quando negli anni Ottanta si oppose con determinazione alla realizzazione della megacentrale a carbone che avrebbe profondamente trasformato l’ecosistema della Piana di Gioia Tauro. Un’altra componente centrale della sua azione è stata la lotta contro le organizzazioni criminali e la ‘ndrangheta, affrontata con coraggio e continuità lungo tutto il suo percorso pubblico. Un impegno che lo ha reso un punto di riferimento per quanti, in Calabria e nel resto del Paese, lavorano per l’affermazione della legalità e per il contrasto alla criminalità mafiosa.

Il significato dell’iniziativa va quindi oltre la semplice assegnazione di un riconoscimento economico o scolastico. La Fondazione considera infatti la trasmissione della memoria di Girolamo Tripodi un elemento essenziale per contribuire alla formazione delle nuove generazioni e costruire una società fondata sui valori della solidarietà, della giustizia e della partecipazione. Mantenere vivo il ricordo delle battaglie sociali e civili del senatore significa offrire ai giovani esempi concreti di impegno e responsabilità, capaci di orientare le scelte del presente e del futuro. È in questa prospettiva che si inserisce la cerimonia del 14 ottobre al Liceo Volta, una delle tappe del calendario delle premiazioni relative all’anno scolastico 2025/2026. L’obiettivo è continuare a sostenere gli studenti degli istituti scolastici reggini, riconoscendone il valore e incoraggiandoli a diventare protagonisti dello sviluppo del territorio. Un investimento sulle nuove generazioni che la Fondazione intende portare avanti nel solco dell’eredità ideale e politica di Girolamo Tripodi.