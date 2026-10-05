Reggio Calabria, al Castello Aragonese va in scena “Ulisse on the Road”: il mito di Omero parla al presente

Il mito di Ulisse torna a vivere a Reggio Calabria attraverso una rilettura contemporanea che mette al centro il viaggio, la fragilità dell’uomo e il bisogno di pace. Mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 19:00, la Sala Museale del Castello Aragonese ospiterà “Ulisse on the Road”, spettacolo teatrale inserito nella programmazione del Balenando in Burrasca Festival. La produzione di Officine Jonike Arti, compagnia tra le realtà più attive del panorama teatrale calabrese, rilegge il mito omerico affidando a quattro figure emblematiche, Ulisse, Penelope, Circe e Poseidone, il compito di attraversare temi che continuano a parlare al presente. Il viaggio di Ulisse diventa così una metafora dell’esistenza, un percorso segnato da incontri, attese, conflitti e trasformazioni, attraverso il quale il mito si apre a una riflessione sulla fragilità umana, sull’insensatezza della guerra e sulla necessità di immaginare un futuro di pace.

Da Ulisse a Penelope, il mito riletto in chiave contemporanea

La drammaturgia dello spettacolo è firmata da Katia Colica, mentre sul palco saranno protagonisti Americo Melchionda nel ruolo di Ulisse, Maria Milasi in quello di Circe, Francesco Spinelli nei panni di Poseidone e Kristina Mravcova nel ruolo di Penelope. La regia è affidata alla stessa Maria Milasi. La scelta di concentrare la narrazione su queste quattro figure permette allo spettacolo di muoversi tra i temi più profondi del racconto omerico e interrogativi fortemente contemporanei, trasformando il viaggio dell’eroe in uno spazio di confronto con le inquietudini del presente. Il Castello Aragonese diventa così il luogo nel quale la tradizione classica incontra il linguaggio teatrale contemporaneo, all’interno di una programmazione che continua a intrecciare spettacolo, memoria, cultura e valorizzazione dei luoghi della città.

Il 9 ottobre il Festival arriva al Parco Archeologico Griso Laboccetta

Il Balenando in Burrasca Festival proseguirà venerdì 9 ottobre al Parco Archeologico Griso Laboccetta di Reggio Calabria, che si prepara ad accogliere “Donne e Mito”, quinta giornata della programmazione. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’associazione Ulysses, unirà archeologia e teatro con l’obiettivo di celebrare il legame tra il mondo antico e la contemporaneità. L’evento prenderà il via con una visita guidata alla scoperta dell’area archeologica e dei culti legati alle divinità di Demetra e Persefone. A seguire, alle ore 18.00, sarà la volta di “Inno a Demetra”, proposto come una rilettura moderna e suggestiva della tradizione mitologica tratta dai testi di Omero e interpretata da Renata Falcone. Anche in questo caso il patrimonio archeologico diventa parte integrante del racconto, creando un dialogo diretto tra i luoghi della storia e il linguaggio della scena.

L’edizione autunnale di Balenando in Burrasca accompagnerà il pubblico fino alla fine di ottobre con una serie di appuntamenti dedicati al teatro e alla cultura. Il Festival è organizzato dall’Associazione Adexo APS nell’ambito degli Eventi Turistici e Culturali sostenuti dall’Avviso Pubblico della Regione Calabria “Sostegno e promozione Turistica e Culturale” POC 2014/20, inserendosi così in un percorso che punta a valorizzare il patrimonio culturale e archeologico del territorio attraverso proposte artistiche capaci di mettere in relazione passato e presente.