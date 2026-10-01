Reggio Calabria, aggiornati gli Albi dei giudici popolari 2027/2028

Si è svolta il 23 settembre, presso la sede della Corte d’Assise di Reggio Calabria, la procedura di aggiornamento degli Albi dei giudici popolari per il biennio 2027/2028. All’incontro era presente Morena Sebastiano, componente designato dal Consiglio Comunale di Calanna per partecipare agli adempimenti connessi all’aggiornamento degli Albi. La nomina si inserisce nel quadro delle attività istituzionali previste dalla normativa vigente e conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel garantire il regolare svolgimento delle procedure amministrative connesse all’organizzazione della giustizia.

L’aggiornamento degli Albi rappresenta un passaggio di particolare importanza, poiché consente di individuare i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge che potranno essere chiamati a svolgere le funzioni di giudice popolare presso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello. Si tratta di un istituto che esprime concretamente il principio di partecipazione dei cittadini all’amministrazione della giustizia e che costituisce una componente essenziale dell’ordinamento giudiziario italiano.

I giudici popolari, infatti, partecipano alla composizione degli organi giudicanti insieme ai magistrati togati nei procedimenti penali di maggiore gravità, contribuendo, attraverso il proprio ruolo, alla formazione delle decisioni. Il loro coinvolgimento testimonia il valore della responsabilità civica e della partecipazione democratica, assicurando che, nell’ambito dei procedimenti più delicati, la funzione giudicante sia esercitata anche con il contributo diretto della comunità. La presenza del rappresentante del Comune di Calanna presso la sede della Corte d’Assise di Reggio Calabria sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale tra gli enti locali e gli uffici giudiziari. Tale cooperazione è indispensabile per assicurare correttezza, trasparenza e puntualità nello svolgimento degli adempimenti previsti.

L’Amministrazione Comunale esprime pertanto apprezzamento per l’attività svolta e ribadisce il proprio impegno nel sostenere ogni iniziativa finalizzata al buon funzionamento delle istituzioni e alla piena attuazione dei principi di legalità, partecipazione e responsabilità pubblica. L’aggiornamento degli Albi per il biennio 2027/2028 si configura, dunque, non soltanto come un adempimento amministrativo, ma anche come un momento significativo di partecipazione alla vita democratica e all’amministrazione della giustizia.