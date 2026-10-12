Reggio Calabria, acqua del Menta: impianto ripristinato, ma resta la raccomandazione di non berla in caso di torbidità

In riferimento ai precedenti comunicati relativi al fermo dell’Impianto di Potabilizzazione (IPOT) del Menta, causato dall’interruzione della fornitura elettrica conseguente agli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio, Sorical comunica che “proseguono regolarmente le attività di ripristino del servizio e di monitoraggio della qualità dell’acqua distribuita nelle zone servite dall’Acquedotto Menta: Santa Caterina, Centro Storico e Lazzaretto. L’impianto è regolarmente in esercizio e l’acqua in uscita dal potabilizzatore si presenta limpida. Sono inoltre in corso verifiche lungo la rete e nei principali serbatoi di accumulo a servizio delle aree alimentate dall’acquedotto“.

“Nella giornata odierna sono stati effettuati circa 15 campionamenti tra l’uscita dell’IPOT Menta e i principali serbatoi della rete idrica. I campioni sono stati immediatamente inviati ai laboratori per le analisi finalizzate ad accertare la piena conformità dei parametri di qualità dell’acqua distribuita. In attesa del completamento delle verifiche analitiche, resta confermata la raccomandazione, formulata in via esclusivamente cautelativa e precauzionale, di limitare l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari nelle aree interessate da eventuali fenomeni di torbidità, privilegiandone l’impiego per i servizi igienico-sanitari”.

Sorical evidenzia che “le operazioni di riempimento e progressiva repressurizzazione delle condotte, a seguito del temporaneo fermo dell’impianto e delle conseguenti variazioni di esercizio della rete, possono determinare in casi isolati fenomeni transitori di lieve torbidità dovuti alla movimentazione dei depositi presenti nelle tubazioni. Si raccomanda inoltre agli utenti che dovessero riscontrare acqua torbida o la presenza di odori anomali di verificare lo stato di manutenzione dei propri serbatoi e impianti di accumulo privati, provvedendo, ove necessario, alle operazioni di pulizia“.

“Le variazioni di pressione registrate durante le fasi di ripristino del servizio possono infatti favorire la movimentazione dei sedimenti presenti sul fondo dei serbatoi privati, con possibili ripercussioni sulla qualità dell’acqua percepita all’utenza. Sorical continua a mantenere costanti rapporti informativi con le Autorità sanitarie competenti e proseguirà il monitoraggio della situazione, fornendo ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili gli esiti delle analisi in corso”.