Reggio Calabria, a Santa Caterina la presentazione del libro di Giuseppe Serranò

Proseguono a Reggio Calabria gli appuntamenti domenicali della rassegna culturale Calabria d’Autore, promossa negli spazi dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV, all’interno della stazione ferroviaria di Santa Caterina. Domani, domenica 25 ottobre alle ore 18, sarà presentato il libro “In diretta con la vita” di Giuseppe Serranò, un’opera dedicata alla memoria, al coraggio e alle proprie radici. Con il cambio dell’orario, gli incontri domenicali della rassegna prenderanno il via alle 18, confermando la stazione di Reggio Calabria Santa Caterina come punto di riferimento per le iniziative culturali e sociali del territorio. L’appuntamento si svolgerà nella sala museo FS “Pietro Germi” e offrirà al pubblico l’occasione di conoscere un racconto personale che attraversa esperienze di vita, valori familiari, impegno e amore per la propria terra.

Il libro di Giuseppe Serranò tra memoria, famiglia e radici

Al centro dell’incontro ci sarà “In diretta con la vita”, presentato come una storia vera di memoria, coraggio e radici, capace di raccontare un’esistenza vissuta con autenticità e di trasmettere alle nuove generazioni il valore della famiglia, dell’impegno e dell’amore per il proprio territorio. A presentare il volume sarà Michele Carilli, scrittore e autore teatrale, mentre le letture saranno affidate ad Anna Rita Fadda. A dialogare direttamente con Giuseppe Serranò sarà il professore Vincenzo Crupi, in un confronto dedicato ai contenuti del libro e alle esperienze raccontate dall’autore. L’iniziativa rientra nel calendario di Calabria d’Autore, che continua a proporre occasioni di incontro e approfondimento attraverso la letteratura e il confronto con gli autori.

Un appuntamento culturale con una finalità solidale

La presentazione avrà anche un importante risvolto benefico. L’intero ricavato della vendita dei libri acquistati durante la serata sarà devoluto all’associazione “Sulle ali del tuo sorriso” ODV di Reggio Calabria, unendo così la promozione della lettura a un’iniziativa di solidarietà. L’autore ha inoltre rivolto un ringraziamento a Pino Strati, presidente dell’associazione culturale Incontriamoci Sempre, per la disponibilità a ospitare l’incontro. La sede della manifestazione, all’interno della stazione FS di Santa Caterina, rappresenta ormai da anni uno spazio di aggregazione sociale e culturale, cresciuto progressivamente fino a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale calabrese. La struttura conserva inoltre la propria funzione di stazione ferroviaria attiva, affiancando al servizio di trasporto un’importante attività di promozione culturale in uno dei quartieri storici di Reggio Calabria. L’appuntamento con Giuseppe Serranò è fissato per domenica 25 ottobre alle ore 18, nella sala museo ferroviario “Pietro Germi” della stazione di Santa Caterina.