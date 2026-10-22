Reggio Calabria, a Pellaro una giornata di donazione del sangue in memoria di Daniela Iacopino | INFO

Sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 11, al Centro Civico di Pellaro un'iniziativa solidale per trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà

Giornata di raccolta sangue

Una giornata dedicata alla solidarietà, alla donazione del sangue e al ricordo di Daniela Iacopino. È l’iniziativa in programma sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso il Centro Civico di Pellaro, a Reggio Calabria. L’evento ha l’obiettivo di trasformare la memoria di Daniela Iacopino in un gesto concreto di altruismo, capace di donare speranza e contribuire a salvare vite umane.

Donazione del sangue a Pellaro: appuntamento sabato 24 ottobre

La giornata di raccolta sangue rappresenta un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione e sul valore di un gesto che può fare la differenza per chi ha bisogno. Il messaggio che accompagna l’iniziativa è semplice e significativo: “un piccolo gesto può fare una grande differenza. Donare sangue è donare vita”.

Al centro dell’iniziativa c’è il desiderio di onorare la memoria di Daniela Iacopino attraverso un’azione concreta a favore degli altri. La locandina dell’evento richiama infatti un messaggio particolarmente toccante: “ricordare è continuare a fare del bene”.

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