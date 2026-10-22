Reggio Calabria, a Pellaro una giornata di donazione del sangue in memoria di Daniela Iacopino | INFO

Una giornata dedicata alla solidarietà, alla donazione del sangue e al ricordo di Daniela Iacopino. È l’iniziativa in programma sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso il Centro Civico di Pellaro, a Reggio Calabria. L’evento ha l’obiettivo di trasformare la memoria di Daniela Iacopino in un gesto concreto di altruismo, capace di donare speranza e contribuire a salvare vite umane.

Donazione del sangue a Pellaro: appuntamento sabato 24 ottobre

La giornata di raccolta sangue rappresenta un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione e sul valore di un gesto che può fare la differenza per chi ha bisogno. Il messaggio che accompagna l’iniziativa è semplice e significativo: “un piccolo gesto può fare una grande differenza. Donare sangue è donare vita”.

Al centro dell’iniziativa c’è il desiderio di onorare la memoria di Daniela Iacopino attraverso un’azione concreta a favore degli altri. La locandina dell’evento richiama infatti un messaggio particolarmente toccante: “ricordare è continuare a fare del bene”.