Reggio Calabria, a Masella torna la Festa d’Autunno con Cosimo Papandrea: musica, sapori e solidarietà

Musica popolare, gastronomia calabrese e solidarietà protagoniste a Masella, dove sabato 28 novembre, a partire dalle ore 20:00, tornerà la Festa d’Autunno. Dopo il successo registrato lo scorso anno, la comunità parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano si prepara a rinnovare l’appuntamento nei locali del salone parrocchiale, con una serata dedicata alla convivialità, alle tradizioni del territorio e al sostegno della parrocchia. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà Cosimo Papandrea, che si esibirà insieme alla sua band, portando sul palco i ritmi della musica popolare calabrese. La manifestazione, promossa con l’impegno del parroco Don Giovanni Zampaglione e dei volontari della comunità, avrà anche una finalità benefica: l’intero ricavato sarà infatti devoluto per far fronte alle necessità e ai bisogni della parrocchia. Un’iniziativa che intende unire il momento di festa a un concreto gesto di partecipazione e solidarietà.

Cosimo Papandrea e la sua band protagonisti della serata

Uno dei momenti più attesi della Festa d’Autunno sarà l’esibizione di Cosimo Papandrea e della sua band. L’artista, figura rappresentativa della musica popolare e della tradizione calabrese, accompagnerà la serata con un repertorio caratterizzato dai ritmi e dalle sonorità della cultura musicale del territorio. Accanto allo spettacolo, un ruolo centrale sarà riservato all’enogastronomia, con una proposta dedicata ai sapori genuini e ai prodotti tipici della tradizione autunnale calabrese. Ai fornelli tornerà la stessa squadra di volontari e chef locali che ha contribuito alla riuscita della precedente edizione, mettendo a disposizione esperienza, tempo e passione per la comunità. L’evento sarà inoltre documentato dalle telecamere del regista Graziano Tomarchio, che attraverso le sue immagini racconterà i momenti della festa, la partecipazione dei cittadini e l’atmosfera del borgo di Masella.

Don Giovanni Zampaglione: “Una festa per rafforzare il senso di comunità”

Alla base dell’iniziativa c’è l’impegno della comunità parrocchiale guidata da Don Giovanni Zampaglione, che ha voluto riproporre la manifestazione dopo la positiva esperienza dello scorso anno. La Festa d’Autunno non rappresenta soltanto un’occasione di intrattenimento, ma anche un momento per rafforzare i rapporti tra i cittadini, valorizzare la collaborazione dei volontari e raccogliere risorse da destinare alle esigenze della parrocchia. Il parroco ha sottolineato proprio il significato sociale e spirituale dell’appuntamento, richiamando il valore della condivisione e della partecipazione in un periodo in cui le occasioni di incontro possono contribuire a contrastare l’isolamento e a consolidare i legami all’interno della comunità.

“Rinnovare questo appuntamento non significa solo ripetere una festa riuscita, ma dare continuità a un percorso di comunione e vicinanza reciproca”, dichiara il parroco, Don Giovanni Zampaglione. “In un’epoca che spesso spinge all’isolamento, ritrovarsi attorno a un tavolo, condividere il buon cibo e lasciarsi trascinare dalla bellezza della nostra musica popolare diventa un atto di resistenza umana e spirituale. La “squadra vincente” che si è formata a Masella, dai grandi chef ai singoli volontari, dimostra che quando si uniscono le forze per il bene comune non ci sono traguardi preclusi. Invito tutti a partecipare numerosi: ogni presenza sarà un mattone fondamentale per sostenere i bisogni della nostra parrocchia e per dimostrare, ancora una volta, la generosità del nostro territorio”.

Il ricavato della festa sarà destinato alla parrocchia

La finalità solidale rappresenta uno degli elementi centrali della manifestazione. L’intero ricavato della Festa d’Autunno sarà utilizzato per sostenere le necessità e i bisogni della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, trasformando la partecipazione dei cittadini in un contributo concreto alla vita della comunità. Fondamentale, anche per questa edizione, sarà il lavoro della squadra composta da chef locali e volontari, che si occuperanno della preparazione delle specialità gastronomiche e dell’organizzazione della serata. La manifestazione punta così a riproporre la formula che ha caratterizzato il successo dello scorso anno, affiancando alla valorizzazione della cucina tradizionale calabrese lo spettacolo musicale e l’impegno collettivo per una causa condivisa. Il coinvolgimento di Cosimo Papandrea e della sua band, insieme alla presenza del regista Graziano Tomarchio, contribuirà ad arricchire il programma di un appuntamento dedicato alla tradizione e alla solidarietà.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre, a partire dalle ore 20:00, nel salone parrocchiale di Masella. La comunità dei Santi Cosma e Damiano invita la cittadinanza e gli organi di informazione a partecipare alla nuova edizione della Festa d’Autunno, per condividere una serata di musica, buon cibo e incontro, contribuendo allo stesso tempo al sostegno delle attività e delle necessità della parrocchia. Un’occasione per ritrovarsi e valorizzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso le tradizioni gastronomiche e musicali del territorio.