Reggio Calabria, A.I.Par.C. celebra 10 anni: viaggio nella memoria della letteratura calabrese

Mercoledì 7 ottobre, A.I.Par.C. Nazionale celebra il decennale dal suo atto di costituzione, un lungo, e non sempre facile, cammino fatto di passione, condivisione, eventi, arte e promozione del territorio. In questi dieci anni sono stati raggiunti risultati, importanti merito di tutti coloro che nel tempo hanno fatto parte della nostra grande famiglia A.I.Par.C., che hanno creduto nei suoi valori, sostenuto i suoi progetti e che si riconosciuti nel suo spirito identitario.

Il Presidente dott. Salvatore Timpano, in circa 6 minuti, con l’ausilio di un supporto video, ci farà ripercorrere un decennio fatto di ricordi e progetti futuri.

Al termine della cerimonia commemorativa, per il ciclo di conferenze Radici, si terrà l’incontro a tema: “Viaggio nella Memoria della letteratura calabrese, attraverso le figure di Leonida Repici, Lorenzo Calogero e Domenico Zappone“.

Autori diversi per formazione, sensibilità e linguaggio, ma uniti da un profondo legame con la Calabria, i suoi paesaggi, le sue contraddizioni e la sua dimensione umana. Le loro opere restituiscono una memoria individuale e collettiva capace di raccontare il territorio oltre gli stereotipi, trasformando esperienze, luoghi e sentimenti in patrimonio culturale. Un percorso tra poesia e narrativa per riscoprire, attraverso la letteratura, l’identità più autentica della Calabria.

“Un percorso nella letteratura calabrese che pone al centro il valore letterario assoluto di Leonida Repaci, Lorenzo Calogero e Domenico Zappone. Ciascuno, con una voce inconfondibile, ha saputo trasformare la propria terra in materia poetica e narrativa, offrendo pagine che resistono nel tempo per forza, complessità e visione. La loro opera diventa un patrimonio culturale che illumina il territorio e ne rivela la sostanza più autentica“.

Programma

Saluti:

Fabrizio Sudano – Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Salvatore Timpano – Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS

Giuseppe Bova – Presidente Circolo Culturale Rhegium Julii

Giuseppe Caridi – Presidente Deputazione di Storia Patria per la Calabria

Relatori:

Natale Pace – Scrittore, Giornalista, Poeta

Chiara Ortuso – Scrittrice, Filosofa

Modera: Giuseppe Bova

Conclusioni e saluti: Salvatore Timpano.