Reggio Calabria, a Giusi Princi il Premio Giuseppe Reale per l’impegno nella valorizzazione del territorio

Sarà l’europarlamentare Giusi Princi a ricevere la seconda edizione del Premio Giuseppe Reale, il riconoscimento istituito dalla Fondazione Mediterranea e dal Lions Club Reggio Calabria Host per ricordare la figura, l’esempio e l’impegno politico dell’onorevole Giuseppe Reale, trasmettendone i valori alle nuove generazioni. Il premio sarà conferito a Princi per il suo impegno nella promozione e nella valorizzazione territoriale, nel corso di una cerimonia in programma sabato 10 ottobre, alle ore 17, presso il Foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. L’iniziativa nasce dalla volontà delle due organizzazioni di mantenere viva la memoria dell’onorevole Reale, valorizzandone il magistero di vita e l’esperienza politica attraverso un riconoscimento destinato a personalità che si distinguono per il proprio impegno.

Il Premio Giuseppe Reale alla seconda edizione: lo scorso anno il ricordo di don Italo Calabrò

Il Premio Giuseppe Reale giunge quest’anno alla sua seconda edizione. La prima, celebrata nel 2025, era stata attribuita alla memoria di don Italo Calabrò, sacerdote ricordato per il proprio impegno umano e sociale. Per l’edizione 2026, la scelta della Fondazione Mediterranea e del Lions Club Reggio Calabria Host è ricaduta sull’onorevole Princi. La cerimonia rappresenterà anche un momento dedicato al ricordo di Giuseppe Reale, la cui figura costituisce il riferimento ideale dell’iniziativa. Attraverso il premio, i promotori intendono indicare alle nuove generazioni il valore del suo esempio e del suo percorso politico.

La cerimonia al Teatro Cilea: tutti gli interventi in programma

L’appuntamento di sabato pomeriggio sarà condotto dall’avvocato Aldo De Caridi, al quale si deve l’istituzione del premio insieme al dottor Vincenzo Vitale, durante l’anno di presidenza Lions dello stesso De Caridi. Ad aprire i lavori saranno Rosa Maria Perrone, presidente pro tempore del Lions Club Reggio Calabria Host, e Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea. Seguirà l’intervento di Antonino Costantino, presidente dell’apposita Commissione del Lions, che illustrerà le motivazioni alla base dell’assegnazione del riconoscimento a Giuseppina Princi. Alla cerimonia è prevista anche la partecipazione di Armando Alessi e Sebastiano Bellini, rispettivamente presidenti di Circoscrizione e di Zona Lions, oltre a quella di Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici.

L’intervento di Giuseppina Princi e la conclusione della cerimonia

Uno dei momenti centrali dell’incontro sarà la relazione dell’onorevole Princi, che interverrà dopo la presentazione delle motivazioni del premio. A concludere i lavori sarà Felice Raso Costabile, secondo vice governatore distrettuale Lions. Con questa seconda edizione, la Fondazione Mediterranea e il Lions Club Reggio Calabria Host proseguono il percorso avviato per custodire e tramandare la memoria dell’onorevole Giuseppe Reale, associando il suo nome a figure che si sono distinte per il proprio impegno.