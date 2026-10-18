Reggio Calabria, a 36 anni tra i primi 100 ricercatori al mondo in odontoiatria: Luca Fiorillo nella classifica Stanford per il settimo anno consecutivo

A 36 anni, il Prof. Luca Fiorillo, odontoiatra reggino e docente di Malattie Odontostomatologiche all’Università degli Studi di Enna “Kore”, figura per il settimo anno consecutivo, dal 2020 al 2026, nella classifica Stanford–Elsevier World’s Top 2% Scientists, che raccoglie i ricercatori con i più elevati indicatori di impatto scientifico nelle rispettive discipline. Nell’edizione 2026 si colloca al 96° posto mondiale e al 7° in Italia nel settore Dentistry, secondo il punteggio bibliometrico composito senza autocitazioni. Il suo nome compare anche nella graduatoria Career-Long, riferita all’intera carriera, e nelle classificazioni della piattaforma internazionale Expertscape.

Laureato con lode in Odontoiatria presso l’Università di Messina, ha conseguito un dottorato in Bioingegneria applicata alle Scienze Mediche e l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Associato. Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche e numerosi brevetti d’invenzione, si occupa principalmente di chirurgia orale, implantologia, biomateriali e odontoiatria digitale. Alla ricerca clinica affianca studi sulla storia della medicina e dell’odontoiatria, sulla bibliometria e sull’etica della ricerca. Ha inoltre ideato un indice bibliometrico, il Fi-index.

È Editor-in-Chief del Journal of Dentistry and Multidisciplinary Sciences, rivista scientifica internazionale pubblicata dall’editore statunitense AIMS Press, e fondatore e presidente della GORA – Global Oral Research Academy, società scientifica internazionale che riunisce ricercatori e professionisti di diversi Paesi, promuovendo collaborazioni e progetti di ricerca multidisciplinari.

Segretario Culturale di ANDI Reggio Calabria e socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica (SIdCO), nel 2026 è diventato Fellow dell’International College of Dentists (ICD), storica organizzazione internazionale fondata nel 1920 che conferisce questo riconoscimento su invito, sulla base dei meriti professionali e del contributo alla comunità.

Fiorillo aderisce inoltre alla Rete dei Talenti Calabresi per la Sanità, promossa dall’europarlamentare On. Giusi Princi, iniziativa finalizzata a valorizzare le competenze dei professionisti calabresi attivi in Italia e all’estero, favorendone la collaborazione e il collegamento con il territorio d’origine. Pur svolgendo attività accademica in Sicilia e collaborando con gruppi di ricerca internazionali, mantiene un forte legame con la città d’origine, continuando a esercitare la professione odontoiatrica tra Calabria e Sicilia.