Reggio Calabria, 20enne trovato con un tirapugni in Piazza Carmine: denunciato dalla Polizia Locale

Un giovane extracomunitario di 20 anni, di nazionalità tunisina, è stato controllato, nei giorni scorsi, dalla Polizia Locale di Reggio Calabria, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta alla sala operativa di Viale A. Moro. La pattuglia intervenuta unitamente ai sanitari del 118 nella centralissima Piazza Carmine, nell’intento di identificare la persona, rinveniva in un borsello di proprietà del soggetto, un tirapugni in metallo. Nella fattispecie il giovane veniva soccorso e curato. Successivamente, dopo le formalità di rito e la compiuta generalizzazione, veniva denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi bianche.

L’oggetto atto ad offendere è stato sottoposto a sequestro giudiziario; il provvedimento cautelare è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se le condizioni di salute precarie del ventenne siano state causate da terzi. Trattandosi di procedimento ancora in fase di indagini preliminari vige, a carico dell’indagato, la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.