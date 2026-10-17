Reggio Calabria, 12 giorni in treno fino all’Oceano Atlantico: il viaggio speciale dei giovani Anffas con “Strade Parallele, Sogni Condivisi”

Si è conclusa con successo l’esperienza di mobilità europea promossa da Anffas Reggio Calabria APS/ETS, nell’ambito del programma Erasmus+ – DiscoverEU a favore dell’inclusione, attraverso il progetto “Strade Parallele, Sogni Condivisi”, codice 2025-2-IT03-KA155-YOU-000373409. Dal 28 settembre al 9 ottobre 2026, un gruppo di giovani, accompagnatori e figure di supporto ha intrapreso un viaggio di dodici giorni attraverso l’Europa, con un obiettivo tanto semplice quanto significativo: raggiungere la città spagnola di Cadice e ammirare l’Oceano Atlantico, vivendo un’esperienza di scoperta, condivisione e piena inclusione.Un’avventura realizzata interamente in treno, sia all’andata sia al ritorno, attraversando territori, culture e paesaggi differenti, valorizzando la mobilità sostenibile e il trasporto ferroviario come strumenti di conoscenza e partecipazione.

Partito da Reggio Calabria, il gruppo ha attraversato l’Italia raggiungendo Genova, per poi proseguire verso la Francia, con tappa a Nizza, e successivamente in Spagna, visitando Barcellona e raggiungendo infine Cadice, affacciata sull’Oceano Atlantico. Il viaggio di ritorno ha previsto il passaggio da Marsiglia e nuovamente da Genova, prima del rientro a Reggio Calabria.

Il raggiungimento dell’Oceano Atlantico ha rappresentato il momento simbolico dell’intero percorso: non soltanto una meta geografica, ma il coronamento di un’esperienza costruita sulla collaborazione, sulla fiducia reciproca e sulla possibilità di affrontare insieme nuove sfide.

La piena inclusione è stata il principio fondamentale dell’iniziativa, attraverso la partecipazione attiva di tutti i giovani alle esperienze di viaggio, alle attività culturali e ai momenti di socializzazione, in un contesto nel quale ciascuno ha potuto contribuire secondo le proprie capacità, aspirazioni e interessi.

L’esperienza ha favorito lo sviluppo dell’autonomia personale, delle competenze relazionali, della capacità di adattamento e del senso di appartenenza alla comunità europea, dimostrando come la mobilità internazionale possa diventare un’importante opportunità educativa e di crescita.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo di Anffas Reggio Calabria APS/ETS esprimono grande soddisfazione per la realizzazione del progetto, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso associativo volto a promuovere pari opportunità, partecipazione e inclusione sociale.

L’associazione rivolge un sentito ringraziamento all’Unione europea, attraverso il programma Erasmus+, e all’Agenzia Italiana per la Gioventù, per aver reso possibile questa significativa esperienza di mobilità internazionale, offrendo ai giovani l’opportunità di conoscere l’Europa e di viverla da protagonisti.

Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti i giovani partecipanti, alle famiglie, agli accompagnatori e alle figure di supporto, che con entusiasmo, responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, affrontando insieme anche le difficoltà e gli imprevisti incontrati lungo il percorso.

Il progetto “Strade Parallele, Sogni Condivisi” lascia un patrimonio di esperienze, relazioni e ricordi che accompagnerà i partecipanti ben oltre la conclusione del viaggio, rafforzando la convinzione che l’inclusione si realizzi soprattutto attraverso opportunità concrete, esperienze condivise e partecipazione attiva.

Da Reggio Calabria all’Oceano Atlantico, attraversando l’Europa in treno: un viaggio che ha unito persone, città e culture, dimostrando che strade parallele possono incontrarsi e trasformarsi in sogni condivisi.