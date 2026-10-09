Reggio BiC, si riparte: la società presenta la nuova stagione in Serie A. Pronta la conferenza stampa

La Reggio BiC si prepara a presentare ufficialmente la nuova stagione sportiva 2026/2027 del campionato di Serie A FIPIC, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. L’appuntamento è fissato per giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 10:30, nella sala “Giuditta Levato” di Palazzo del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria. La conferenza stampa rappresenterà l’occasione per illustrare i programmi, gli obiettivi e le ambizioni della società in vista della nuova stagione nella massima categoria nazionale della pallacanestro in carrozzina. Un momento di presentazione e confronto che vedrà anche la partecipazione delle istituzioni del territorio, chiamate a condividere con la società sportiva l’avvio del nuovo percorso agonistico.

All’incontro saranno presenti il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, l’assessore Straface, l’assessore Micheli e il Garante delle persone con Disabilità Ernesto Siclari. La conferenza stampa consentirà di conoscere le prospettive della Reggio BiC per il campionato 2026/2027 e le ambizioni con cui la formazione reggina si appresta ad affrontare la nuova stagione di Serie A FIPIC.