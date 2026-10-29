Reggio Bic, sabato la sfida ai campioni d’Italia della Briantea Cantù. Barbibay: “dobbiamo imparare partita dopo partita”

Archiviato l’esordio stagionale contro la Dinamo Sassari, la Reggio BiC è pronta a tornare in campo per una nuova, impegnativa sfida. Sabato, in terra lombarda, la formazione calabrese sarà attesa dai campioni d’Italia della Briantea Cantù, una delle realtà più competitive del basket in carrozzina nazionale e internazionale. Un appuntamento che metterà nuovamente alla prova il gruppo amaranto, reduce da una prestazione nella quale, nonostante la sconfitta, ha dimostrato carattere, determinazione e la capacità di restare in partita per tutti i quaranta minuti, arrivando anche a condurre nel punteggio.

A presentare la sfida è Shay Barbibay, che conosce bene l’ambiente canturino avendone vestito la maglia. Per l’atleta amaranto, quella di sabato sarà una partita speciale, ma soprattutto un’occasione per misurare i progressi di una squadra ancora al lavoro per trovare la migliore intesa.

Barbibay: “contro Sassari abbiamo lottato per quaranta minuti”

Il primo pensiero del giocatore israeliano torna all’esordio contro la Dinamo Sassari, una formazione che può contare su un gruppo consolidato e su anni di esperienza condivisa. “La prima partita è stata molto difficile. Abbiamo perso contro Sassari, che la scorsa stagione era una delle squadre più forti, ma abbiamo lottato per tutti i quaranta minuti e siamo anche riusciti ad andare in vantaggio. Per noi è una squadra nuova, mentre loro giocano insieme da circa cinque anni“.

Barbibay sottolinea proprio la differenza di esperienza e affiatamento tra le due formazioni, senza però nascondere la fiducia nelle potenzialità del gruppo reggino. “Mi piace il modo in cui stiamo costruendo la squadra. Dobbiamo imparare a giocare insieme, conoscerci meglio e capire ciò che il coach vuole da noi. Ogni partita deve servirci per crescere e migliorare“.

Un percorso che richiede pazienza, lavoro quotidiano e fiducia reciproca. L’obiettivo, infatti, non è soltanto ottenere risultati nell’immediato, ma costruire le basi per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

La sfida alla sua ex squadra: “Cantù è molto forte”

Sabato, però, non ci sarà molto tempo per i ragionamenti: dall’altra parte del campo ci sarà la Briantea Cantù, la squadra che Barbibay conosce bene e che rappresenta un ostacolo di altissimo livello.

“Anche Cantù sarà una partita molto difficile. È la mia ex squadra e conosco il suo valore. Parliamo di una formazione che ha disputato competizioni importanti, compresi gli appuntamenti europei, e che ha una grande esperienza“.

Il rispetto per gli avversari non manca, ma il giocatore amaranto guarda alla trasferta con lo spirito di chi vuole continuare a crescere insieme ai propri compagni. “Naturalmente voglio vincere anche questa partita, ma so che sarà complicata. Dobbiamo affrontarla con tranquillità, continuare a imparare e capire come possiamo giocare sempre meglio insieme. Il momento decisivo della stagione arriverà più avanti: adesso è importante lavorare e migliorare“.

Il gruppo amaranto cresce: fiducia e lavoro per il futuro

Uno degli aspetti sui quali la Reggio BiC dovrà concentrarsi maggiormente è la costruzione dell’intesa di squadra. Il gruppo è ancora in fase di assemblaggio e ogni gara rappresenta un passaggio importante per trovare automatismi, conoscersi meglio sul parquet e mettere in pratica le indicazioni tecniche.

Barbibay è convinto che la prestazione contro Sassari abbia già offerto segnali incoraggianti, soprattutto considerando la maggiore esperienza e la continuità del gruppo avversario. “Secondo me contro Sassari abbiamo giocato bene anche come squadra, nonostante loro giochino insieme da tanti anni. Noi dobbiamo ancora trovare la nostra chimica, ma ho fiducia nei miei compagni. Possiamo migliorare partita dopo partita“.

La strada è ancora lunga e il calendario propone subito una delle prove più impegnative. Ma la Reggio BiC vuole affrontare ogni ostacolo come un’opportunità per crescere, senza perdere di vista l’ambizione di costruire una stagione importante.

Sabato contro la Briantea Cantù serviranno coraggio, concentrazione e spirito di squadra. Gli amaranto sanno di avere davanti avversari di grande valore, ma arrivano alla sfida con la consapevolezza di poter continuare il proprio percorso di crescita. E, come ricorda Barbibay, il lavoro di oggi sarà fondamentale per arrivare pronti agli appuntamenti che contano davvero.