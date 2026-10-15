Reggio Bic, presentata la nuova stagione in Serie A: Juninho capitano, D’Anna torna in campo e Cugliandro premiato dal CIP

Il ritorno in campo della presidente e atleta Ilaria D’Anna, la fascia di capitano affidata al brasiliano Juninho Clemente, una nuova maglia che racconta Reggio Calabria attraverso il lavoro di sedici designer e un importante riconoscimento per l’allenatore Antonio Cugliandro. Sono le principali novità della Reggio Bic, che questa mattina ha presentato ufficialmente la stagione 2026/27 del campionato di Serie A di basket in carrozzina nella sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria. Una nuova annata che coincide con il decimo anniversario della società biancoamaranto. La presentazione ha rappresentato anche un’occasione di confronto tra sport, istituzioni, imprese e mondo della creatività, confermando la volontà della società di proseguire il proprio percorso di crescita dentro e fuori dal campo. All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali, del movimento paralimpico, della società e dei suoi partner, chiamati a sostenere un progetto che negli anni ha assunto un ruolo significativo nel panorama sportivo e sociale calabrese.

Ilaria D’Anna torna sul parquet dopo la nascita della figlia Nicole

Tra gli annunci più significativi della presentazione c’è quello che riguarda Ilaria D’Anna, pronta a tornare a giocare con la Reggio Bic dopo il periodo di stop legato alla gravidanza e alla nascita della piccola Nicole. La presidente della società amaranto riprenderà quindi il proprio doppio ruolo di dirigente e atleta, tornando a condividere direttamente con la squadra le emozioni e le sfide del campionato di Serie A. Nel suo intervento D’Anna ha ringraziato le persone presenti e ha raccontato il significato di una nuova partenza, tanto sul piano personale quanto su quello sportivo. “Ricominciare è un’impresa, ma è anche un’avventura”, ha spiegato, sottolineando come ogni stagione rappresenti un percorso ricco di nuove emozioni, difficoltà da affrontare e obiettivi da raggiungere. Per la presidente, infatti, la Reggio Bic non è soltanto una squadra impegnata nella massima serie nazionale di basket in carrozzina, ma un’esperienza che coinvolge profondamente anche la dimensione umana e sociale. Il ritorno sul parquet rappresenta così una delle novità più importanti dell’annata, con D’Anna pronta a offrire nuovamente il proprio contributo anche da giocatrice.

Juninho Clemente è il nuovo capitano: la fascia passa da Baz Sripirom al brasiliano

Cambia anche la guida della squadra sul campo. La società ha ufficializzato il passaggio della fascia di capitano da Baz Sripirom a Juninho Clemente, affidando al giocatore brasiliano una responsabilità importante per la stagione 2026/27. Dopo l’esperienza del capitano thailandese, protagonista di un significativo percorso con la formazione amaranto, la scelta è ricaduta su un atleta che nelle ultime stagioni ha consolidato il proprio ruolo all’interno del gruppo. Per Juninho il nuovo incarico arriva dopo tre anni trascorsi con la maglia biancoamaranto, durante i quali ha dimostrato una crescita costante fino a diventare uno dei riferimenti della squadra. Il brasiliano può inoltre contare su un’esperienza internazionale di prestigio: ha rappresentato il proprio Paese ai Mondiali di basket in carrozzina disputati a Ottawa, in Canada, dal 9 al 19 settembre. La decisione della società riconosce dunque il percorso compiuto dall’atleta carioca, chiamato adesso a guidare i compagni in un campionato nel quale la Reggio Bic intende confermare la propria competitività e continuare a confrontarsi con le migliori formazioni della Serie A.

La nuova maglia racconta Reggio Calabria: sedici designer per il progetto Sinapsi 91.16

Un’altra delle grandi novità della stagione riguarda la divisa ufficiale, presentata attraverso Sinapsi 91.16, un progetto artistico collettivo coordinato dal professor Paolo Genoese, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Sedici designer hanno unito le proprie competenze e sensibilità creative per trasformare la maglia della Reggio Bic in uno strumento di racconto della città, attraverso simboli, luoghi, memorie e riferimenti alla storia e alla cultura della Magna Grecia. Un lavoro che assume un valore particolare nell’anno del decimo anniversario della società, perché affianca all’identità sportiva una rappresentazione condivisa del territorio. “La sinapsi è il luogo della connessione. È lo spazio in cui elementi differenti entrano in relazione, generando nuove possibilità, nuovi linguaggi e nuove visioni”, ha spiegato Genoese illustrando il significato dell’iniziativa. Il progetto nasce infatti dall’idea di mettere in relazione linguaggi differenti, con la Reggio Bic al centro di una rete creativa nella quale ciascun autore contribuisce a raccontare un frammento della città. “Sedici autori. Sedici linguaggi. Sedici interpretazioni”, ha sottolineato il docente, descrivendo un’equazione narrativa nella quale il numero 91 racconta l’origine di una storia, mentre il 16 rappresenta la scelta di condividerla.

La nuova maglia diventa così una superficie narrativa sulla quale si incontrano sport, creatività, identità e appartenenza. Ogni contributo artistico costituisce un elemento di un racconto collettivo, nel quale le diverse interpretazioni di Reggio Calabria vengono messe in relazione per costruire un’immagine comune. “Perché ogni segno ha una storia da raccontare. Perché ogni connessione genera significato. Perché una città cresce quando sceglie di fare sistema”, ha concluso Genoese. I sedici designer coinvolti nel progetto sono Saverio Autellitano, Gabriele Temporlini, Giuseppe Talarico, Domenico Panzera, Valentina Romeo, Michela Franco, Giuseppe Ventura, Antonio Nunnari, Borzac, Fabiana Parrucci, Claudia Montalto, Beatrice Ditto, Demetrio Quattrone, Alessandra Benigno, Riccardo Forte e Domenico Crea. Sedici visioni differenti, dunque, raccolte in un’unica divisa destinata ad accompagnare la squadra durante la stagione, con l’obiettivo di portare sul parquet non soltanto i colori sociali, ma anche un racconto visivo della storia e dell’identità reggina.

Antonio Cugliandro premiato con la Palma di Bronzo al Merito Tecnico Paralimpico

La presentazione ha riservato un momento importante anche all’allenatore Antonio Cugliandro, che sarà insignito della Benemerenza della Palma di Bronzo al Merito Tecnico Paralimpico 2025. La comunicazione ufficiale del riconoscimento è stata consegnata dal presidente del CIP Calabria Antonello Scagliola, che ha voluto evidenziare il valore del lavoro svolto dal tecnico nel mondo dello sport paralimpico. Cugliandro ha ringraziato per il premio, condividendone idealmente il significato con i propri giocatori e scherzando sul fatto di essere stato spesso “sopportato” nel corso dell’attività quotidiana. Il riconoscimento si inserisce in una stagione nella quale l’allenatore punta a proseguire il lavoro di crescita del gruppo, mantenendo alta l’attenzione sia sulle prestazioni individuali sia sul rendimento collettivo. “Bisogna sempre dimostrare di crescere e fare meglio sul campo. Sento che siamo quasi arrivati al nostro 100%, ma possiamo ancora crescere”, ha dichiarato il tecnico amaranto. Un messaggio che evidenzia la volontà di non accontentarsi dei progressi già compiuti e di affrontare il campionato con ambizione. “Ce la metto sempre tutta e dimostreremo di essere super competitivi e di dare filo da torcere a tutti”, ha concluso Cugliandro, indicando l’atteggiamento con cui la squadra si prepara alle prossime sfide.

Le istituzioni al fianco della Reggio Bic: la proposta di portare gli studenti al palazzetto

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche numerosi rappresentanti istituzionali, a testimonianza del rapporto costruito dalla società con il territorio. A rappresentare il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, è intervenuta la vice capo di Gabinetto Sabina Cannizzaro, che ha portato i saluti istituzionali e raccontato il proprio coinvolgimento personale dopo aver assistito ad alcune partite della formazione reggina. Cannizzaro ha ricordato come il presidente Cirillo consideri il Consiglio regionale una casa aperta a tutti, sottolineando il valore della squadra quale espressione positiva delle energie della Calabria. “Siete voi che date a noi e noi, in cambio, dobbiamo esserci. E ci saremo sempre”, è stato il messaggio rivolto agli atleti, ai dirigenti e a quanti lavorano quotidianamente per il progetto. Nel corso dell’incontro è emersa anche una proposta concreta: mettere a disposizione delle scuole reggine abbonamenti per assistere alle partite della Reggio Bic. Un’iniziativa che Cannizzaro intende sottoporre al presidente Cirillo, con l’obiettivo di favorire la partecipazione degli studenti e avvicinare le nuove generazioni al basket in carrozzina, trasformando le gare casalinghe in occasioni di incontro, conoscenza e condivisione.

Tra i presenti anche il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari, che ha richiamato l’importanza di sostenere le realtà impegnate nello sport e nel sociale attraverso l’ascolto, la collaborazione e una presenza costante delle istituzioni. “Dobbiamo essere vicini ed essere sempre presenti”, ha ribadito Siclari, evidenziando come la Reggio Bic debba essere considerata un patrimonio dell’intera Calabria e non soltanto della città di Reggio. L’auspicio espresso dal garante è che tutti i calabresi possano riconoscersi in una realtà che rappresenta una componente significativa del tessuto sportivo e sociale regionale. A portare i saluti del sindaco Francesco Cannizzaro è stato invece il consigliere comunale Fabio Colella, che ha spiegato come il primo cittadino avrebbe voluto prendere parte all’iniziativa, ma non abbia potuto partecipare a causa di altri impegni istituzionali. Colella ha confermato la vicinanza dell’amministrazione comunale alla società e al movimento paralimpico, descrivendo la Reggio Bic come una certezza dello sport calabrese e un punto di riferimento per le altre realtà regionali. Nel suo intervento ha inoltre sottolineato il contributo offerto dalla squadra alla diffusione di una nuova sensibilità verso lo sport paralimpico, attraverso i risultati ottenuti, l’impegno degli atleti e la partecipazione alla vita della comunità.

Scagliola e il CIP Calabria: collaborazione e sostegno per la crescita dello sport paralimpico

Il presidente del CIP Calabria, Antonello Scagliola, ha rivolto un ringraziamento ai rappresentanti delle istituzioni e ai partner presenti, soffermandosi sull’importanza del lavoro condiviso per sostenere la crescita del movimento paralimpico. Particolare attenzione è stata dedicata al contributo degli sponsor e alla necessità di consolidare una rete capace di mettere in relazione società sportive, imprese e istituzioni. “Siamo qui a celebrare una delle realtà più importanti della Calabria, nella casa della Calabria”, ha dichiarato Scagliola, ricordando come incarichi e titoli siano destinati a cambiare nel tempo, mentre rimangono le persone e il lavoro costruito attraverso la collaborazione. Da qui l’invito a rafforzare ulteriormente i rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, nella convinzione che soltanto un impegno comune possa favorire risultati significativi. “Insieme si crede, si va avanti e si cambia passo”, ha aggiunto il presidente del CIP Calabria, ribadendo il valore di una squadra che negli anni ha saputo costruire rapporti e raccogliere sostegno attorno alla propria attività. Proprio durante il suo intervento è arrivata anche la comunicazione ufficiale della benemerenza destinata ad Antonio Cugliandro, uno dei riconoscimenti più importanti annunciati nel corso della presentazione.

Amelia Eva Cugliandro: l’obiettivo è riempire il palazzetto

Il rapporto con il pubblico è stato uno dei temi centrali dell’intervento di Amelia Eva Cugliandro, delegata FIPIC Calabria, che ha espresso soddisfazione per il ritorno della società nella sede del Consiglio regionale. Nel suo intervento ha ringraziato Ernesto Siclari per il sostegno e tutte le istituzioni presenti per la vicinanza dimostrata alla Reggio Bic. Un pensiero particolare è stato rivolto anche ad Antonio Cugliandro per il riconoscimento ottenuto e alle numerose persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita della società. “Siamo arrivati a questi livelli perché abbiamo fatto di tutto, grazie anche allo staff che c’è stato nel tempo”, ha spiegato, ricordando come il percorso sportivo sia il risultato non soltanto dei successi sul campo, ma anche dell’impegno umano, delle relazioni e della continuità del lavoro svolto. Amelia Eva Cugliandro ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale degli sponsor per sostenere un progetto di questa portata, indicando nella presenza dei tifosi un elemento decisivo per il futuro. “Il premio più grande è riempire il palazzetto”, ha dichiarato, sottolineando quanto il sostegno del pubblico possa incidere sulla motivazione degli atleti e dell’intera società. L’auspicio è quello di vedere un numero sempre maggiore di spettatori sugli spalti durante la stagione, facendo delle partite della Reggio Bic un appuntamento condiviso dall’intera comunità.

Il sostegno degli sponsor e il decimo anniversario della società

Accanto alle novità sportive e al progetto della nuova maglia, la conferenza ha permesso di ribadire l’importanza della collaborazione con il mondo imprenditoriale. Il nuovo accordo di sponsorizzazione rappresenta un ulteriore sostegno per la società, impegnata a portare avanti un’attività che richiede risorse, competenze organizzative e una rete di persone capaci di condividere obiettivi e responsabilità. Durante la presentazione è stato rivolto un ringraziamento anche a Cooprogetti, partner che da diversi anni accompagna il percorso della squadra, e a Reggio TV, televisione ufficiale della formazione amaranto, rappresentata dal suo editore, il dottor Eduardo Lamberti Castronuovo. Il sostegno delle imprese si affianca così alla vicinanza delle istituzioni e del movimento paralimpico, contribuendo a consolidare un progetto che nel 2026 celebra dieci anni di attività. Un anniversario che la Reggio Bic affronta con una nuova identità visiva, cambiamenti importanti nella composizione delle responsabilità sportive e l’obiettivo di proseguire il proprio sviluppo. Il campionato di Serie A 2026/27 rappresenterà il prossimo banco di prova per una formazione che vuole continuare a essere competitiva, rafforzando contemporaneamente il legame con Reggio Calabria e con l’intero territorio regionale.

Con Ilaria D’Anna nuovamente pronta a scendere in campo, Juninho Clemente chiamato a guidare la squadra da capitano, Antonio Cugliandro impegnato a valorizzare ulteriormente il gruppo e una maglia che porta con sé il contributo creativo di sedici designer, la Reggio Bic si prepara ad affrontare una stagione ricca di novità. La sfida sarà quella di tradurre il lavoro svolto in risultati sportivi, senza perdere di vista il significato sociale di un progetto che mette in relazione atleti, famiglie, istituzioni, imprese e sostenitori. Dopo la presentazione al Consiglio regionale, l’attenzione si sposta ora sul parquet, dove la formazione amaranto cercherà di confermare il proprio percorso di crescita e di continuare a rappresentare il basket in carrozzina calabrese ai massimi livelli nazionali.