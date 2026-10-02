Reggio Bic, la nuova avventura di Joel Clifton: “un po’ di timore e tanta emozione”

Una nuova esperienza, un campionato diverso e una sfida importante per continuare a crescere. Joel Clifton si prepara alla sua prima stagione all’estero in un contesto professionistico con la maglia della Reggio Bic, con entusiasmo ma anche con la consapevolezza di dover affrontare un percorso nuovo. “Sarà sicuramente diverso dai miei precedenti campionati – racconta Clifton –. È la mia prima volta all’estero in un contesto professionistico, per giocare contro altre squadre di livello superiore e importante“.

Il confronto quotidiano con i compagni di squadra rappresenta già un’opportunità di crescita per il giocatore. “Settimana dopo settimana, affrontando alcuni dei migliori giocatori al mondo che fanno parte della rosa della Reggio Bic, sto già crescendo“. Clifton guarda con entusiasmo alla stagione e alle possibilità che questa esperienza potrà offrirgli, sia in campionato che nelle competizioni europee.

“Sono davvero entusiasta di mettermi alla prova, vedere come posso migliorare il mio gioco durante l’anno, trovare l’intesa con i miei compagni e capire come possiamo imparare e crescere insieme. Voglio vedere cosa riusciremo a fare nel corso della stagione, sia in campionato che nelle competizioni europee“.

La nuova sfida italiana

L’arrivo in Italia porta con sé anche qualche preoccupazione, soprattutto legata alla fisicità del campionato. Clifton non nasconde le sue sensazioni: “ho un po’ di timore, ma sono anche emozionato. Penso che queste due cose siano molto collegate tra loro“.

Una delle sfide principali sarà proprio quella di adattarsi al livello fisico del torneo italiano. “Ho un po’ di timore della fisicità di questo campionato, ma so che è sicuramente un aspetto del mio gioco su cui devo lavorare e che mi aiuterà per il resto della mia carriera“. Accanto alle difficoltà, però, c’è tanta curiosità per tutto ciò che questa nuova esperienza potrà portare dentro e fuori dal parquet.

“Allo stesso tempo sono felicissimo di conoscere nuove persone e vedere posti nuovi, sia dentro che fuori dal campo. Non vedo l’ora di imparare diversi stili di gioco, lavorare con nuovi compagni, affrontare avversari differenti e scoprire nuovi modi di difendere su certi giocatori“.

Il debutto in una nuova realtà porta dunque con sé una combinazione di emozioni diverse, ma Clifton guarda avanti con fiducia. “È chiaro che c’è un po’ di tensione, ma ho anche tanto entusiasmo e molta fiducia in vista della prossima stagione“.