Reggio Bic e Soseteg insieme: una partnership che dà forza ai valori dello sport | FOTO

Ci sono legami che vanno oltre una semplice sponsorizzazione. Legami che raccontano una visione comune, la voglia di costruire qualcosa di significativo e la convinzione che lo sport possa essere uno straordinario strumento di crescita per l’intera comunità. È da questa sintonia che nasce la partnership tra Soseteg e Reggio BiC, che proseguiranno insieme il proprio percorso nella stagione sportiva 2026/27.

Un nuovo capitolo di una collaborazione che accompagna il cammino della formazione amaranto, impegnata a portare avanti non soltanto i propri obiettivi sportivi, ma anche un messaggio capace di superare i confini del parquet. Perché il basket in carrozzina è competizione, sacrificio, passione e determinazione, ma è anche condivisione, partecipazione e possibilità di dimostrare che, attraverso lo sport, è possibile abbattere barriere e costruire nuove prospettive.

In questo percorso, il sostegno dei partner rappresenta una componente fondamentale. Accanto agli atleti, allo staff e alla società, ci sono realtà che scelgono di credere in un progetto e di contribuire alla sua crescita, riconoscendo nello sport un valore che va ben oltre il risultato finale. La conferma di Soseteg si inserisce proprio in questa visione: unire le forze per dare continuità a un messaggio positivo, capace di parlare alla città e al territorio.

Il messaggio di Soseteg: “insieme, per dare forza a questi valori”

A raccontare il significato della partnership è la stessa azienda, che ha voluto sottolineare con parole chiare la propria vicinanza alla formazione amaranto e ai principi che guidano il progetto Reggio BiC. “Soseteg è orgogliosa di scendere in campo al fianco della Reggio BIC! Sosteniamo uno sport capace di abbattere barriere e creare opportunità per tutti. Inclusione, spirito di squadra e partecipazione sono i valori che condividiamo e vogliamo far crescere nella nostra comunità. Insieme, per dare forza a questi valori, dentro e fuori dal campo“.

Parole che esprimono una scelta precisa: essere al fianco di una realtà sportiva che, attraverso il lavoro quotidiano e l’impegno dei propri protagonisti, dimostra quanto siano importanti la collaborazione, la fiducia e la capacità di affrontare insieme le sfide.

Una squadra che cresce anche grazie a chi crede nel progetto

Per la Reggio BiC, il sostegno di Soseteg rappresenta un motivo in più per affrontare la stagione 2026/27 con entusiasmo e determinazione. Ogni partnership contribuisce a costruire un percorso fatto di obiettivi, responsabilità e ambizioni condivise, nel quale il valore di una squadra si misura anche attraverso le persone e le realtà che scelgono di accompagnarla.

La nuova stagione vedrà ancora una volta gli amaranto protagonisti sul parquet, pronti a lottare su ogni pallone e a rappresentare Reggio Calabria con orgoglio. Ma il messaggio che la società porta con sé è più ampio: lo sport può creare legami, avvicinare persone e offrire occasioni per crescere insieme.

È questo il significato più profondo della collaborazione tra Soseteg e Reggio BiC: non soltanto essere partner durante una stagione, ma condividere un percorso e dare forza a valori che meritano di essere vissuti ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Perché le vittorie più importanti non si costruiscono soltanto sul tabellone, ma anche attraverso ciò che una squadra riesce a lasciare nella propria comunità.