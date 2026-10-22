Reggio Bic, due stop pesanti: infortuni per Guidotto e Riccio

Non sempre la stagione sportiva è fatta soltanto di allenamenti, partite e risultati. Ci sono momenti in cui la cosa più importante è fermarsi, recuperare le energie e ritrovare la condizione migliore per tornare a fare ciò che si ama. È con questo spirito che la Reggio BiC rivolge un grande in bocca al lupo a Marco Guidotto e Giuseppe Riccio, entrambi costretti a fermarsi per motivi diversi.

Per Marco Guidotto, lo stop è legato a problemi non gravi. Una situazione che richiederà comunque le dovute attenzioni e il tempo necessario per recuperare, con l’auspicio di rivederlo presto a disposizione della squadra amaranto. Diversa, invece, la situazione di Giuseppe Riccio, che resterà fuori fino a data da destinarsi. Per il giovane atleta si tratta di una pausa particolarmente difficile, perché comporta anche il rinvio di un momento speciale: il suo esordio nel mondo del basket in carrozzina.

Riccio si stava preparando a vivere una nuova esperienza sportiva, con la possibilità di mettersi alla prova in Serie A e iniziare il proprio percorso sul parquet con la maglia della Reggio BiC. Un appuntamento che, per il momento, dovrà essere rimandato, in attesa che le condizioni gli consentano di riprendere il cammino.

“La società amaranto si stringe attorno a entrambi i giocatori, rinnovando loro la propria vicinanza e il sostegno di tutto l’ambiente. Perché una squadra non si misura soltanto dalla forza che riesce a esprimere durante una partita, ma anche dalla capacità di restare unita nei momenti più complicati, sostenendo chi è costretto a rallentare.

A Marco e Giuseppe va l’abbraccio di tutta la Reggio BiC, con l’augurio di affrontare questo periodo con serenità e determinazione. Il parquet può attendere: adesso conta recuperare, guardare avanti e tornare, quando sarà possibile, con la voglia e l’entusiasmo di sempre. Forza Marco, forza Giuseppe. Tutta la famiglia amaranto è con voi!“, si legge nella nota amaranto.