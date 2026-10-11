Reggio BiC, colpo internazionale: arriva Basti Magenheim, ex nazionale tedesco

La Reggio BiC rinforza il proprio roster con un innesto di esperienza internazionale: è ufficiale l’arrivo di Basti Magenheim, cestista tedesco con un passato ai Giochi Paralimpici e una lunga carriera nei principali campionati europei. Dopo aver rappresentato la Germania alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, conquistando in entrambe le occasioni il quinto posto, e aver ottenuto il bronzo agli Europei del 2015, Magenheim ha intrapreso un nuovo percorso con la nazionale croata. Adesso torna nel campionato italiano, dove aveva già indossato la maglia del Bergamo, per mettere esperienza, qualità e leadership al servizio della formazione amaranto. A convincerlo sono stati soprattutto il progetto sportivo e le prospettive di crescita della società reggina. “Per me è stata una combinazione del progetto sportivo, delle ambizioni del club e dell’opportunità di ricoprire un ruolo importante all’interno della squadra”, racconta il nuovo acquisto. “Credo che Reggio abbia il potenziale per competere con squadre forti e volevo far parte di un progetto in cui poter contribuire non solo con il mio gioco, ma anche con la mia esperienza e leadership”.

Le ambizioni della Reggio BiC: “Vogliamo diventare una squadra che nessuno ama affrontare”

Il nuovo giocatore amaranto arriva a Reggio Calabria con obiettivi chiari e la convinzione che la squadra possa confrontarsi con le formazioni più competitive del campionato. Per riuscirci, secondo Magenheim, saranno fondamentali la continuità nelle prestazioni, la solidità del gruppo e il lavoro quotidiano. “Credo che abbiamo il potenziale per diventare una squadra che nessuno ama affrontare”, afferma il cestista, indicando nella “costanza, una forte mentalità di squadra e la volontà di lavorare sodo ogni giorno” gli elementi necessari per raggiungere questo traguardo. Il suo contributo non sarà soltanto tecnico: esperienza, energia e capacità di guidare i compagni rappresentano aspetti importanti del ruolo che intende ricoprire. L’ambizione è costruire una formazione capace di competere con le migliori senza porsi limiti in partenza. “Dobbiamo puntare in alto, sfidare le migliori squadre e vedere fin dove possiamo arrivare insieme. Se creiamo la giusta alchimia e restiamo concentrati sui nostri obiettivi, credo che possiamo fare una stagione di grande successo”, sottolinea Magenheim.

Il ritorno in Italia e una carriera tra Germania, Spagna e nazionale

Per Magenheim quello con la Reggio BiC rappresenta anche un ritorno nel basket italiano dopo la precedente esperienza con Bergamo, interrotta anticipatamente a causa della pandemia di Covid-19. “Sono davvero felice di essere tornato in Italia e di avere un’altra opportunità di competere qui”, spiega il giocatore, pronto a conoscere Reggio Calabria e a inserirsi non soltanto nella nuova squadra, ma anche nella comunità cittadina. La sua carriera è cominciata a Monaco di Baviera, dove nel 2012 ha raggiunto il secondo posto nella Coppa di Germania. Successivamente si è trasferito in Spagna, al Saragozza, conquistando la medaglia di bronzo nella Copa del Rey. Sono poi arrivate le esperienze a Francoforte, con il secondo posto sia in campionato sia in Coppa, e in Turingia, dove ha ottenuto altri due piazzamenti d’onore nelle medesime competizioni. Dopo la parentesi bergamasca è tornato a Monaco di Baviera, proseguendo un percorso che gli ha consentito di confrontarsi con differenti realtà sportive e culturali.

Alle esperienze nei club si affianca un curriculum internazionale di rilievo. Con la nazionale tedesca Magenheim ha preso parte a due edizioni dei Giochi Paralimpici, Londra 2012 e Rio 2016, chiuse entrambe al quinto posto, oltre a conquistare il bronzo ai Campionati Europei del 2015. Più recentemente ha iniziato una nuova esperienza con la nazionale croata, affrontata con orgoglio e motivazione. Un bagaglio sportivo che il cestista considera determinante anche per la nuova avventura reggina. “Nel corso della mia carriera ho maturato esperienza in diversi campionati e culture cestistiche, e ho imparato quanto siano importanti il lavoro di squadra, la disciplina e la mentalità per raggiungere il successo”, racconta. È proprio questa esperienza che la Reggio BiC punta a valorizzare nella prossima stagione, affidandosi a un giocatore abituato ai grandi appuntamenti e determinato a contribuire alla crescita del gruppo. La nuova sfida di Magenheim comincia dunque da Reggio Calabria, con l’obiettivo di trasformare le ambizioni della società in risultati sul campo.