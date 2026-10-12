Reggina, weekend perfetto per le giovanili: dalla Juniores all’Under 14, vincono tutte

Alla vittoria in trasferta della Juniores hanno fatto seguito quelle di Under 17, Under 16 (al debutto in campionato), Under 15 ed Under 14

Campo centro sportivo Sant'Agata

Due giorni da incorniciare per le giovanili della Reggina. Alla vittoria in trasferta della Juniores hanno fatto seguito quelle di Under 17, Under 16 (al debutto in campionato), Under 15 ed Under 14. Di seguito, il riepilogo.

JUNIORES
Campionato nazionale Girone L, 4ª giornata: Gravina-Reggina 2-6
Marcatori: Verteramo (R), Randazzo (R), Ungaro (G), Franco (R), Sacco (R), Verteramo (R), Ameruoso (G), Gadaleta (R).

UNDER 17 ELITE
Girone unico Calabria, 3ª giornata: Morrone-Reggina 1-5
Marcatori: Lo Bianco, Solendo (2), Cotroneo, Zito.

UNDER 16 ELITE
Girone unico Calabria, 1ª giornata: Reggina-Morrone 5-0
Marcatori: Mirisciotti (2), Guerrisi, Filippone, Mallimo.

UNDER 15 REGIONALE
Giovanissimi Regionali girone D, 2ª giornata: Reggina-A.Segato 3-1
Marcatori: Cama, Giannotta, Morogallo.

UNDER 14 ELITE
Girone unico Calabria, 3ª giornata: Vigor Catanzaro-Reggina 0-4
Marcatori: Straropoli (2), Abbriano, Caparrotta.

 

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