Reggina, ufficiale il tesseramento di Piras: dopo una lunga odissea, il giovane portiere è a disposizione

Era arrivato questa estate, ma non è mai stato utilizzato in gare ufficiali. Ora, finalmente, la Reggina può tesserarlo: il giovane portiere classe 2006 Lorenzo Piras è ufficialmente un giocatore amaranto. L’anno scorso al Fasano, a causa del ricorso pendente (che qualche giorno fa è stato respinto) del club dopo l’esclusione dal campionato di Serie D, non poteva essere messo sotto contratto dalla società dello Stretto. Qualche giorno fa il ricorso è stato respinto e così la Reggina ha il via libera. Si giocherà il posto con Lagonigro, ma non cambia nulla per quanto riguarda la rotazione degli under. Così come l’attuale portiere titolare, anche Piras è un classe 2006.

“AS Reggina 1914 – si legge nella nota del club – comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Piras, il quale ha scelto la maglia numero 22. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus, il portiere classe 2006 nativo di Carmagnola nelle ultime tre stagioni ha disputato altrettanti campionati di serie D, difendendo da titolare i pali di Bra, Varese e Città di Fasano (in trentatré occasioni ha mantenuto inviolata la propria porta). A Lorenzo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.