Reggina-Ragusa, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

Tre settimane dopo, la Reggina torna al Granillo. L’ultima volta era stata in occasione del pareggio contro la Vibonese, poi due trasferte consecutive, a Caltanissetta contro la Nissa e a Favara contro il CastrumFavara. Quattro i punti conquistati dagli amaranto, frutto di una vittoria e di un pareggio, l’ultimo per 2-2 nel recupero di mercoledì. Adesso la squadra di Marchionni ritrova il proprio pubblico per una sfida sulla carta decisamente alla portata, ma da affrontare con la massima attenzione. Domenica 1° novembre, alle ore 14:30, al Granillo arriva infatti il Ragusa, penultimo in classifica e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Per la Reggina l’obiettivo è tornare al successo davanti ai propri tifosi e continuare la corsa nelle zone altissime della graduatoria.

La partita rappresenta anche l’occasione per ritrovare l’atmosfera del Granillo dopo quasi un mese e riprendere il cammino casalingo, interrotto dal pareggio contro la Vibonese. Non tutti i tifosi amaranto, però, potranno essere presenti sugli spalti. E allora, dove vedere Reggina-Ragusa in diretta? Come per tutte le partite interne, la sfida sarà trasmessa in streaming su Reggina Channel, la piattaforma ufficiale del club, attraverso un servizio a pagamento. Per assistere all’incontro sarà necessario registrarsi, oppure accedere con il proprio account se già iscritti, e acquistare il singolo evento o il pacchetto stagionale. In questo modo sarà possibile seguire la gara in diretta anche da lontano, attraverso i dispositivi compatibili con la piattaforma.

Reggina-Ragusa, diretta live testuale su StrettoWeb

Per chi non potrà assistere alla partita al Granillo o seguirla in video, ci sarà come sempre la possibilità di consultare la diretta live testuale di StrettoWeb. Il racconto inizierà già nel prepartita, con le ultime notizie sulle due formazioni, l’atmosfera dello stadio e gli schieramenti ufficiali scelti dagli allenatori. Dal fischio d’inizio, fissato alle 14:30, spazio agli aggiornamenti in tempo reale, con tutte le occasioni, i gol e gli episodi principali della sfida tra Reggina e Ragusa. La copertura proseguirà anche dopo il triplice fischio, con le pagelle dei calciatori amaranto, le dichiarazioni dei protagonisti e gli approfondimenti sull’incontro.