Reggina, la Juniores vince ancora: netto tris alla Vibonese, altra doppietta per Verteramo

Terzo risultato utile consecutivo, sei punti nelle ultime due partite. La Juniores della Reggina di mister Ripepi prosegue nel suo momento positivo, superando al Sant’Agata la Vibonese. Anche questa volta, gli amaranto hanno messo il turbo nella ripresa: Verteramo ha messo a segno un’altra doppietta dopo quella contro il Gravina, definitivo tris ad opera di Pitasi.

Di seguito, il tabellino del match.

REGGINA-VIBONESE 3-0

Marcatori: 6′ st e 10′ st Verteramo, 37′ st Pitasi.

Reggina: Barranca, Verteramo, Curatola, Paratore, Saccà (40′ st Vumbaca), Violi (37′ st Gattuso), Sacco, Arone (33′ st Randazzo), Franco (20′ st Polimeni), Pitasi, Tavilla (13′ st Gadaleta). In panchina: Iarrera, Leporini, Suraci. Allenatore: Ripepi.

Vibonese: Musardo, Rito, Manes (6′ st Leonardo), Imerti, Defina (37′ st Riccio), Russo, D’Agostino, Enisor (6′ st Simonelli), Fusca, Rombolà (6′ st Andreacchio), Carone (6′ st Mazzeo). In panchina: Sgrò, Monteleone, De Sibio, Fuscà. Allenatore: Pugliese.

Note-Ammoniti: Pitasi (R), Franco (R), Arone (R), Imerti (V). Angoli: 9-3.