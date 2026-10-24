Reggina, la Juniores perde a Manfredonia: si interrompe la striscia positiva

Dopo aver subito la prima rete degli avversari in apertura, gli amaranto erano riusciti a pareggiare con Pitasi, ma un gol di Totaro ha definitivamente deciso la gara in favore dei pugliesi

Campo centro sportivo Sant'Agata

Termina sul campo del Manfredonia la serie positiva della Juniores della Reggina di mister Ripepi. Dopo aver subito la prima rete degli avversari in apertura, gli amaranto erano riusciti a pareggiare con Pitasi, ma un gol di Totaro ha definitivamente deciso la gara in favore dei pugliesi.

Di seguito, il tabellino.

MANFREDONIA-REGGINA 2-1

Marcatori: 5′ pt La Torre, 25′ st Pitasi, 40′ st Totaro.

Manfredonia: Trisciuoglio, De Palo (25′ st Giordano), Armillotta, Pazienza, Di Noia, Trisorio, Basta, Totaro, La Torre (20′ st Ciavarella), Gorgoglione, La Contana (45′ st Tempesca). In panchina: Ciccone, Facciorusso. Allenatore: Pollino.

Reggina: Barranca, Verteramo, Curatola (18′ st Gadaleta), Paratore, Saccà, Violi, Sacco (32′ st Leporini), Arone (5′ st Randazzo), Franco, Pitasi, Tavilla (11′ st Polimeni). In panchina: Iarrera, Frisina, Gattuso. Allenatore: Ripepi.

Note – Ammoniti: Tavilla (R). Angoli: 2-9. Recupero: 0′ pt; 3′ st.

Leggi altri articoli di News
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google