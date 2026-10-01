Reggina, comincia l’intenso mese di ottobre: quattro trasferte e una sola gara al Granillo. Il calendario

Per la Reggina sta per iniziare un mese di ottobre particolarmente impegnativo, destinato a rappresentare già una fase importante della stagione. Gli amaranto arrivano a questo ciclo di appuntamenti forti di un avvio di campionato praticamente perfetto, con cinque vittorie in cinque partite, ma il calendario porta adesso con sé nuove sfide. Si parte domenica 4 ottobre con la partita contro il Trapani, in programma alle 15:30 allo stadio Antonio Cardinale di Capaci, a Palermo, primo appuntamento di una serie che vedrà la squadra reggina giocare quasi sempre lontano dal Granillo.

Tre giorni dopo, mercoledì 7 ottobre alle 15:00, la Reggina sarà nuovamente in trasferta per affrontare la Nuova Igea Virtus allo stadio D’Alcontres-Barone di Barcellona Pozzo di Gotto nella sfida di Coppa Italia. Nuovo scontro a distanza di qualche giorno da quello di domenica scorsa al Granillo, favorevole agli amaranto. La settimana si conclude domenica 11 ottobre, quando alle 15:00 arriverà la Vibonese. Sarà l’unica partita casalinga dell’intero mese considerando anche l’impegno di Coppa, un dato che rende ancora più significativo il percorso che attende gli amaranto.

Il calendario proseguirà domenica 18 ottobre con la trasferta sul campo della Nissa, allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, prima dell’ultimo appuntamento del mese, domenica 25 ottobre alle 14:30 contro il Castrumfavara allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara. Il bilancio complessivo parla quindi di quattro gare in trasferta e una sola in casa. Una sequenza che assume ancora maggiore peso considerando la qualità delle avversarie: dopo aver già affrontato l’Igea Virtus in campionato, arriveranno una dopo l’altra Trapani, Vibonese e Nissa, tutte formazioni considerate alla vigilia tra le più attrezzate del torneo, subito alle spalle della stessa Reggina nelle aspettative iniziali. Ovviamente, al momento, non tutte le stanno rispettando: Trapani e Nissa hanno già diverse sconfitte alle spalle, nonché l’esonero degli allenatori Aronica e Di Gaetano.