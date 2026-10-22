Reggina, Amoruso esalta Lotito: “ha chiarito subito i progetti, vuole fare seriamente”. E poi la battuta sul recente passato

E’ l’anno buono per la Reggina, ora che c’è Claudio Lotito? Nicola Amoruso non ha dubbi: “Mi sembra che si voglia fare seriamente. Lotito ha chiarito subito i progetti. Sono contento. La Reggina ha fatto troppi anni di purgatorio, è il momento di tornare dove merita”. Così l’ex attaccante amaranto ha risposto a una domanda di Tuttomercatoweb, all’interno di una intervista che ha toccato i vari momenti che stanno attraversando le squadre (tante) per cui Nick Dinamite ha giocato in carriera. Tra queste, appunto, anche la Reggina.

L’ex attaccante promuove a pieni voti la nuova gestione, anche per via dei risultati entusiasmanti di questo avvio. Si dice contento, perché la Reggina ha fatto troppi anni di purgatorio, e ora con Lotito – che ha chiarito subito i progetti – “sembra si voglia fare seriamente”.