Reggina, allenamento a porte aperte: la decisione del club dopo il pari a Favara

“As Reggina 1914 comunica che l’allenamento della prima squadra in programma oggi, giovedì 29 ottobre, sarà aperto a tifosi e organi d’informazione: inizio previsto per le ore 15:00, con accesso al centro sportivo Sant’Agata dalle ore 14:55. A partire da domani, venerdì 30 ottobre, gli allenamenti che precederanno la gara casalinga con il Ragusa si svolgeranno a porte chiuse”. Così in una nota la Reggina comunica che l’allenamento di oggi, quello il giorno dopo il pari di Favara, sarà aperto a tutti, stampa e tifosi. Domani, a due giorni dal ritorno al Granillo per la sfida al Ragusa, si torna a porte chiuse.