Regata del Mediterraneo, a Reggio Calabria una novità speciale per la nuova edizione della Royal Edition: si corre in notturna

Una regata in notturna nelle acque dello Stretto di Messina, con le imbarcazioni illuminate e il Lungomare Falcomatà trasformato in una grande tribuna naturale affacciata sul mare. È questa la grande novità della XXI Royal Edition della Regata del Mediterraneo, che questa sera, venerdì 9 ottobre, porterà a Reggio Calabria uno degli appuntamenti più suggestivi della manifestazione. Per la prima volta nella manifestazione, la competizione si svolgerà nelle ore serali, offrendo al pubblico la possibilità di assistere alle sfide tra gli equipaggi in uno scenario completamente diverso rispetto alle tradizionali gare diurne. Dopo le giornate dedicate alla decorazione artistica delle imbarcazioni in Piazza Duomo, dove le barche hanno preso forma e colore davanti ai cittadini, sarà finalmente il mare a diventare protagonista. Le luci delle imbarcazioni, il percorso illuminato e la cornice del Lungomare accompagneranno una serata che unirà competizione sportiva e spettacolo, con lo Stretto al centro della scena.

Regata in notturna a Reggio Calabria: partenza alle 21 dal Lido Comunale

Il programma prevede l’inizio delle gare alle ore 21 di venerdì 9 ottobre, con partenza dal Lido Comunale, dove è stato installato un pontile galleggiante, e arrivo all’Arena. A contendersi l’accesso alla finalissima saranno dieci equipaggi, provenienti da diverse parti d’Italia, ai quali si aggiunge la partecipazione internazionale del Comune di Siġġiewi, a Malta. Le squadre saranno suddivise in due batterie da cinque equipaggi ciascuna e si sfideranno nelle semifinali che determineranno i partecipanti all’ultimo atto della competizione, in programma sabato 10 ottobre. La vera particolarità dell’edizione sarà però rappresentata dall’illuminazione del campo di gara, predisposta per consentire lo svolgimento della manifestazione nelle ore serali. L’intero percorso sarà infatti illuminato attraverso sei torri alte otto metri, posizionate lungo il tratto di spiaggia interessato dalla competizione. Una soluzione che permetterà di seguire le imbarcazioni anche dopo il tramonto, creando una prospettiva insolita sulle acque dello Stretto e sul Lungomare Falcomatà. A garantire la regolarità della gara sarà inoltre la presenza di un arbitro federale.

Dal laboratorio artistico di Piazza Duomo alle sfide sul mare

La competizione in notturna rappresenta il momento centrale di un programma che ha già coinvolto la città attraverso le attività artistiche organizzate nei giorni precedenti. In Piazza Duomo, le imbarcazioni protagoniste della Regata del Mediterraneo sono state decorate davanti ai cittadini, trasformando lo spazio urbano in un laboratorio artistico a cielo aperto. Adesso quelle stesse barche si preparano ad affrontare la sfida sportiva nelle acque antistanti il Lungomare Falcomatà, passando dalla dimensione creativa a quella agonistica. La giornata di venerdì comprenderà anche un momento dedicato al confronto e alla riflessione sul ruolo dello sport. Nel corso dell’incontro con gli equipaggi è infatti previsto il workshop “Il valore dello sport”, inserito nel programma della manifestazione. Un appuntamento che accompagnerà le attività sportive e contribuirà a rafforzare il legame tra sport, arte e partecipazione, elementi che caratterizzano questa edizione della Regata del Mediterraneo.

Sabato 10 ottobre la finalissima davanti al Lungomare Falcomatà

La serata di venerdì sarà dunque dedicata alle semifinali, mentre sabato 10 ottobre si disputerà la finalissima della XXI Royal Edition della Regata del Mediterraneo. Due appuntamenti che porteranno le acque dello Stretto davanti al Lungomare Falcomatà al centro della manifestazione, con gli equipaggi impegnati a contendersi il successo nella competizione. La scelta di organizzare le gare in notturna costituisce la novità più significativa dell’edizione e offre una nuova modalità di fruizione dell’evento, permettendo di assistere alle sfide direttamente dal Lungomare. Il tratto di mare compreso tra il Lido Comunale e l’Arena diventerà così il campo di regata, mentre le sei torri di illuminazione predisposte lungo la spiaggia renderanno possibile lo svolgimento delle prove serali. Dopo le decorazioni artistiche realizzate in Piazza Duomo, la manifestazione entra quindi nella sua fase agonistica, con Reggio Calabria pronta a vivere una serata di sport e spettacolo sullo Stretto.