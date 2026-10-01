Recruiting Day Ingegneria-MIFT 2026, oltre 350 i colloqui effettuati al Polo Papardo di Messina

Si è svolto ieri, presso l’Aula Magna del Polo Papardo, il Recruiting Day Ingegneria-MIFT 2026, l’iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Messina per favorire l’incontro tra il mondo universitario e quello del lavoro. La giornata ha coinvolto laureandi e neolaureati dei Dipartimenti di Ingegneria e di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT), registrando una significativa partecipazione: oltre 600 studenti e laureati hanno preso parte all’evento, con più di 350 colloqui di selezione one to one realizzati dalle aziende presenti. Sono state 40 le aziende partecipanti, che hanno presentato complessivamente 94 profili professionali ricercati, mentre sono stati 1.085 i curricula trasmessi alle imprese in vista dei colloqui e delle opportunità di inserimento professionale.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di incontro diretto tra aziende e laureandi e laureati

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di incontro diretto tra aziende e laureandi e laureati, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere opportunità di lavoro, confrontarsi con le imprese e avviare nuovi percorsi professionali. Nel corso dei colloqui, le aziende hanno avuto l’opportunità di conoscere e valutare giovani talenti con competenze in numerosi ambiti: dall’Ingegneria alla Tecnologia, dall’Energia rinnovabile alla Sostenibilità, dalla Meccanica ai Trasporti e alla Logistica, fino alle applicazioni industriali e digitali, all’Elettronica e a numerosi altri settori.

All’inaugurazione della giornata sono intervenuti i Prorettori Antonino Germanà e Marina Trimarchi e i Direttori dei Dipartimenti di Ingegneria e MIFT, che hanno sottolineato il valore delle iniziative di orientamento al lavoro e di raccordo tra Università e sistema produttivo. Il Recruiting Day si inserisce nelle attività che l’Ateneo dedica al Placement e all’accompagnamento degli studenti e dei laureati verso il mondo del lavoro, attraverso occasioni di incontro con le imprese, iniziative di orientamento professionale e percorsi finalizzati a favorire una maggiore conoscenza delle competenze richieste dal mercato del lavoro. L’elevata partecipazione registrata e il numero di aziende e profili professionali coinvolti confermano il valore di questi appuntamenti come strumenti concreti per rafforzare il dialogo tra formazione universitaria e mondo produttivo e creare nuove opportunità professionali per i giovani.