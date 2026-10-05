Rebecca Alvaro, dalla Sportspecialist alla prima squadra della Puliservice Volley: “salto fondamentale per la mia crescita”

Un innesto in prospettiva per la società reggina, che continua a puntare sulla valorizzazione dei giovani talenti del territorio. Nonostante la giovane età, Rebecca Alvaro ha già maturato diverse esperienze nei campionati giovanili e seniores. Il suo percorso pallavolistico è iniziato nel 2023 con la società Raffaele Battaglia, dove ha disputato due stagioni tra Under 16 e Seconda Divisione. Successivamente è passata alla Sportspecialist, vestendo la maglia amaranto nei campionati Under 16 e Prima Divisione. Ora per Rebecca arriva il salto nella prima squadra della Puliservice e l’opportunità di confrontarsi con il campionato di Serie B.

Rebecca, che cosa pensi di questo salto dalla Sport Specialist alla prima squadra?

“Credo che questo cambiamento sia fondamentale per la mia crescita e cercherò di sfruttare tutti i momenti, tutti i giorni, tutti gli allenamenti per poter crescere e senza sprecare un secondo. Sono molto grata di aver fatto questo passaggio e spero di riuscire a dare il massimo”.

Qual è la tua impressione sul gruppo?

“Il gruppo mi sembra abbastanza unito, mentre a livello tecnico ci sono comunque delle ragazze molto preparate che cercheranno sicuramente di dare il massimo”.

E sullo staff tecnico di Mister Azzarà?

“Lo staff tecnico è molto disponibile e infatti sin da subito mi sono trovata benissimo, senza alcun problema. Sono tutti disponibili ad aiutarmi quando ho bisogno e sono molto contenta di questo perché non è scontato”.

Che campionato ti aspetti?

“Mi aspetto un campionato ricco di cambiamenti, soprattutto un campionato di crescita, essendo anche un nuovo gruppo e essendo per me un salto molto molto grande che non mi sarei aspettata di fare. Sono molto grata e mi aspetto anche una squadra pronta a lottare per poter vincere”.