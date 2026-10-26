Randazzo, uomo precipita dal secondo piano di un edificio: gravissimo, trasportato in elisoccorso a Messina

Grave incidente a Randazzo, in provincia di Catania, dove un uomo è precipitato dal secondo piano di un edificio, riportando lesioni di particolare gravità. Immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, il ferito è stato successivamente trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata. L’allarme è scattato dopo la caduta dell’uomo, la cui dinamica esatta non è stata ancora chiarita. Sul luogo dell’incidente è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza medicalizzata del 118, con personale sanitario che ha immediatamente valutato le condizioni del paziente e la gravità dei traumi riportati.

Incidente a Randazzo, attivato il protocollo per il politrauma maggiore

Una volta raggiunto il ferito, il medico dell’equipaggio ha riscontrato un quadro clinico particolarmente complesso, anche in considerazione della caduta dall’altezza del secondo piano. La presenza di gravi traumi scheletrici e lesioni multiorgano ha reso necessaria l’attivazione del protocollo per il politrauma maggiore, previsto nei casi in cui un paziente presenti lesioni traumatiche che interessano più distretti corporei e possono compromettere le funzioni vitali. Il personale sanitario ha quindi avviato le procedure di emergenza, mentre il medico ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso, per consentire il trasferimento dell’uomo in una struttura ospedaliera ad alta specializzazione.

Le manovre salvavita del 118 e il trasferimento in elicottero

Prima del trasporto, l’uomo è stato sottoposto alle necessarie operazioni di stabilizzazione e immobilizzazione, effettuate direttamente sul luogo dell’incidente. I sanitari hanno eseguito manovre avanzate di soccorso per gestire il grave quadro traumatico e preparare il paziente al trasferimento in sicurezza. Considerata la complessità delle lesioni, è stato disposto il trasporto urgente in codice rosso attraverso l’elisoccorso, con destinazione il Policlinico universitario di Messina. L’impiego dell’elicottero ha consentito di organizzare il trasferimento verso una struttura dotata di servizi specialistici per la presa in carico di pazienti con traumi complessi.