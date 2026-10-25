Rally di Taormina 2026, trionfano La Torre e Famà: 118 equipaggi protagonisti della 16ª edizione

Si è conclusa la sedicesima edizione del Rally di Taormina, appuntamento dedicato agli appassionati di automobilismo che quest’anno ha registrato la partecipazione di 118 equipaggi. A conquistare la vittoria sono stati Emanuele La Torre e Fausto Famà, che a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 hanno ottenuto il primo posto, regalando alla città anche la soddisfazione di un successo di casa. A commentare la conclusione della manifestazione è il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che attraverso i social ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineandone il valore sportivo e l’importanza per la promozione del territorio.

La Torre e Famà vincono il Rally di Taormina sulla Skoda Fabia RS Rally2

A imporsi nella sedicesima edizione del Rally di Taormina è stato l’equipaggio composto da Emanuele La Torre e Fausto Famà, vincitore della competizione a bordo della Skoda Fabia RS Rally2. Un risultato accolto con soddisfazione dal sindaco Cateno De Luca, che ha voluto congratularsi con i vincitori e rivolgere un applauso a tutti i partecipanti. “Un applauso a tutti gli equipaggi che hanno partecipato e complimenti ai vincitori Emanuele La Torre e Fausto Famà, che a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 hanno conquistato il primo posto, regalando a Taormina anche la soddisfazione di una vittoria di casa”, sottolinea.

Cateno De Luca ringrazia gli organizzatori: “lo sport promuove il territorio”

Nel suo messaggio, il sindaco ha riservato un ringraziamento particolare alla New Turbomark Rally Team, agli organizzatori e ai volontari che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. “Complimenti dunque alla New Turbomark Rally Team, agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento”. De Luca ha inoltre evidenziato come manifestazioni di questo tipo rappresentino occasioni di aggregazione e valorizzazione del territorio, oltre alla loro dimensione strettamente sportiva. “Ancora una volta lo sport come occasione di incontro, partecipazione e promozione del territorio”, conclude De Luca.