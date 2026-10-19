Raid russo sull’Ucraina, la denuncia di Zelensky: “i nostri partner non l’hanno segnalato, ci sono morti e feriti”

Nuovo raid della Russia, questa notte, con obiettivo infrastrutture energetiche e civili ucraine. Arrivati 16 missili balistici e 200 droni nelle zone di Kharkiv, Dnipro e le regioni di Volyn, Rivne e Odessa. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denunciando anche la mancata segnalazione da parte dei partner di Kiev, un dettaglio non di poco conto in un momento di forte tensione nei rapporti con Donald Trump e gli USA.

“Un altro attacco russo con missili balistici è arrivato in diverse ondate durante la notte e, ancora una volta, non c’è stato alcun preavviso dai nostri partner. – ha dichiarato Zelensky – Hanno nuovamente colpito le infrastrutture energetiche e civili, ma sono stati danneggiati anche una clinica medica, una scuola, una stazione della metropolitana e normali edifici residenziali. In totale, i russi hanno lanciato 16 missili balistici in un attacco deliberato su Kiev e la regione di Kiev. I russi hanno anche lanciato più di 200 droni di vari tipi, inclusi gli shahed a reazione, con attacchi che si sono estesi dalle regioni di Kharkiv e Dnipro alle regioni di Volyn, Rivne e Odesa.

Tristemente, ci sono vittime. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Coloro che sono rimasti feriti stanno ricevendo assistenza. Durante la notte e questa mattina, la Russia ha attaccato infrastrutture energetiche nelle regioni di Vinnytsia, Volyn, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Kharkiv, Ternopil, Odesa e Rivne. In questa sola notte, più di 10 infrastrutture energetiche sono state danneggiate, e le luci si sono spente per almeno 550.000 famiglie. Le squadre di riparazione stanno lavorando sui luoghi.

L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra – ha aggiunto il capo dello Stato ucraino – e abbiamo accolto letteralmente ogni tentativo dei nostri partner di porre fine a questa guerra in modo dignitoso. Abbiamo risposto positivamente a ogni proposta di cessate il fuoco. La risposta della Russia, ancora e ancora, sono stati missili balistici, shahed e uccisioni. Putin non vuole solo porre fine a questa guerra – non vuole nemmeno compiere alcun passo verso la de-escalation. OGNI NOSTRO partner ha sperimentato questo in prima persona quando ha sentito i rifiuti della Russia.

Ed è cruciale chiamare le cose per nome. Chiamare l’aggressore aggressore e aiutare l’Ucraina a difendere vite. Quando le forniture di missili per la difesa aerea ucraina vengono bloccate mentre alla Russia vengono concessi sollievi o ritardi nelle sanzioni, questo è, purtroppo, un rifiuto della realtà da parte dei nostri partner. La realtà è che la guerra continua, e continua unicamente a causa degli attacchi russi e del desiderio della Russia di protrarla. Ringrazio tutti coloro che riconoscono questa realtà e aiutano l’Ucraina!“.