Rachele Giglio, terzo anno in amaranto: “la Reggio BiC è la mia famiglia, voglio continuare a crescere”

Il percorso continua, tra entusiasmo, voglia di migliorarsi e un legame con il gruppo che diventa sempre più forte. Rachele Giglio si appresta a vivere il suo terzo anno con la maglia della Reggio BiC, proseguendo un cammino di crescita personale e sportiva all’interno della formazione amaranto. Una nuova stagione da affrontare con la consapevolezza di chi ha già maturato esperienza, ma conserva intatta la voglia di imparare e mettersi alla prova. “Mi aspetto una stagione bella positiva. Sono contenta di essere nuovamente qui, sono molto felice e mi aspetto un’annata piena, carica e, spero, ricca di tanti successi“, racconta Rachele, esprimendo tutta la sua soddisfazione per la possibilità di continuare a vestire i colori della Reggio BiC.

Il terzo anno rappresenta anche una tappa significativa nel suo percorso: da giovane giocatrice, Giglio sta acquisendo sempre maggiore familiarità con l’ambiente e con le dinamiche della squadra. La strada da percorrere, però, è ancora lunga e la voglia di crescere resta uno dei suoi principali obiettivi.

“La mia crescita sta procedendo bene. Sicuramente devo ancora crescere tanto, tantissimo, ma sono all’interno di un gruppo di ragazzi talentuosi e so che posso migliorare anche grazie a loro“, sottolinea la giocatrice, consapevole dell’importanza del confronto quotidiano con compagni di squadra che possono aiutarla a fare ulteriori passi avanti.

Un gruppo che è già famiglia

Oltre al lavoro sul campo, c’è poi il valore umano di un gruppo nel quale Rachele sembra aver trovato un ambiente ideale per continuare il proprio percorso. Il rapporto con i compagni va oltre la semplice condivisione degli allenamenti e delle partite, diventando una componente importante della sua esperienza in amaranto.

“Per me sono già una famiglia. Sono tutti bravi ragazzi, simpatici e, come ho detto, molto talentuosi“, afferma con entusiasmo. Un legame che si intreccia con la fiducia nel lavoro quotidiano e nella guida tecnica di coach Antonio Cugliandro, figura fondamentale per la crescita dei giocatori e per la costruzione della squadra.

“So che grazie a loro, ma anche grazie al coach, posso crescere tanto», conclude Rachele. Per la Reggio BiC, la sua terza stagione in amaranto rappresenta dunque un’altra occasione per consolidare un percorso che unisce sviluppo individuale e spirito di squadra“. Per Rachele Giglio, invece, l’obiettivo è chiaro: continuare a migliorare, imparare da chi le sta accanto e contribuire, insieme alla sua famiglia amaranto, a una stagione che possa regalare soddisfazioni e successi.