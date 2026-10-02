Raccolta sangue a Cosenza, il 30 ottobre arriva l’autoemoteca dell’Avis | INFO

Un gesto semplice, concreto e capace di salvare vite. È questo il senso dell’iniziativa di raccolta sangue promossa dalla Provincia di Cosenza in collaborazione con l’Avis Provinciale di Cosenza, che si terrà venerdì 30 ottobre 2026, dalle ore 7:30 alle ore 11:00, in Piazza XV Marzo, dove sarà presente un’autoemoteca dell’associazione. L’iniziativa nasce dalla volontà di contribuire, attraverso la partecipazione della comunità locale, al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di plasmaderivati e, allo stesso tempo, di rafforzare la consapevolezza sull’importanza della donazione del sangue quale espressione concreta di solidarietà e responsabilità collettiva.

La giornata si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra la Provincia di Cosenza e l’Avis Provinciale e concretizzatosi lo scorso maggio con la firma di un protocollo d’intesa, fortemente voluto dal Presidente della Provincia Biagio Faragalli. L’accordo punta a rafforzare la sinergia tra istituzioni e associazionismo, attraverso iniziative rivolte alla cittadinanza, alle associazioni e alle realtà del territorio, con particolare attenzione alla formazione, all’informazione e alla partecipazione attiva della comunità.

“Donare il sangue significa compiere un gesto di grande valore umano e sociale, che può fare la differenza nella vita di una persona – dichiara il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli –. Con questa iniziativa vogliamo tradurre in un’azione concreta lo spirito del protocollo sottoscritto con l’Avis e rafforzare quella collaborazione tra istituzioni e mondo del volontariato che riteniamo fondamentale per costruire una comunità sempre più consapevole, solidale e partecipe“.

“La raccolta sangue – prosegue Faragalli – è un’occasione per testimoniare concretamente la cultura del dono e per ricordare che la solidarietà non è soltanto un valore, ma anche una responsabilità che ciascuno di noi può scegliere di assumere. Rivolgo quindi un invito alla cittadinanza a partecipare numerosa e a sostenere questa importante iniziativa. Anche un piccolo gesto può contribuire a salvare una vita“.

Per informazioni e per le prenotazioni, è possibile rivolgersi alla Polizia Provinciale di Cosenza, telefonando al numero 0984 814757. La Provincia di Cosenza e l’Avis rinnovano dunque l’invito alla cittadinanza a partecipare alla giornata del 30 ottobre: donare il sangue è un gesto di solidarietà, responsabilità e altruismo che può davvero salvare vite.