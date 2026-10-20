Raccolta rifiuti a Messina, la situazione con il fermo dell’autotrasporto: Messinaservizi fa chiarezza

In relazione alle notizie diffuse sulle ripercussioni del fermo regionale degli autotrasportatori sul servizio di raccolta dei rifiuti in Sicilia, Messinaservizi Bene Comune precisa che “nella città di Messina la raccolta ordinaria prosegue regolarmente su tutto il territorio comunale, nelle aree centro, nord e sud, secondo i calendari previsti“. Le sospensioni del servizio segnalate in alcune località del territorio della provincia di Messina non riguardano il capoluogo, dove, allo stato attuale, le attività di raccolta continuano a svolgersi regolarmente.

Il fermo dell’autotrasporto sta comunque determinando criticità nella filiera di gestione dei rifiuti, che hanno reso necessaria, a partire da oggi, martedì 20 ottobre, la chiusura temporanea delle isole ecologiche cittadine, comprese quelle H24 di Gravitelli e Maregrosso, già comunicata attraverso i canali ufficiali della società.

Messinaservizi Bene Comune continua a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione e le possibili ripercussioni sui servizi, assicurando tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza qualora dovessero intervenire variazioni.