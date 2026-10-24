Quando la storia del paziente diventa cura: grande partecipazione al primo corso dell’ASP di Messina sulla Medicina Narrativa

Non soltanto diagnosi, esami clinici e terapie, ma anche ascolto, emozioni, paure e speranze. La medicina può diventare più attenta ai bisogni delle persone quando alla conoscenza scientifica si affianca la capacità di comprendere la storia di chi affronta una malattia. È questo il principio al centro del progetto formativo “La medicina narrativa strumento di cura”, che ha riunito medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali e fisioterapisti in due giornate di approfondimento dedicate al valore terapeutico dell’ascolto e della relazione umana. L’iniziativa è stata ideata dalle due Unità Operative Complesse Assistenza Sanitaria Paziente Fragile, diretta dal dottor Natale Molonia, e Psicologia, diretta dalla dottoressa Antonina Santisi, con l’obiettivo di promuovere un modello di assistenza capace di integrare le competenze cliniche con una maggiore attenzione alla dimensione personale ed emotiva dei pazienti. Un approccio che non sostituisce la medicina tradizionale, ma la arricchisce, riconoscendo nella relazione tra professionista sanitario e paziente una componente fondamentale del percorso di cura.

La medicina narrativa: perché ascoltare il paziente può migliorare le cure

La medicina narrativa è una disciplina che affianca alla valutazione dei dati clinici la conoscenza della storia personale del paziente e della sua esperienza soggettiva della malattia. L’obiettivo è andare oltre la semplice identificazione dei sintomi, dando spazio anche ai vissuti, alle preoccupazioni, alle aspettative e alle emozioni di chi si trova ad affrontare una condizione di sofferenza. Durante le due giornate formative è stato approfondito il modo in cui questo approccio possa contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza, favorendo una comprensione più completa delle necessità individuali. Un esempio concreto è rappresentato dalla cartella clinica narrativa, uno strumento innovativo attraverso il quale il racconto del paziente viene integrato nella documentazione sanitaria. In questo modo, l’équipe può conoscere meglio le conseguenze della malattia sulla vita quotidiana della persona, comprendere le sue difficoltà e calibrare gli interventi terapeutici in maniera più personalizzata. La narrazione diventa così una risorsa aggiuntiva per costruire percorsi assistenziali più attenti alle caratteristiche e ai bisogni di ogni individuo.

Più fiducia tra medico e paziente e maggiore adesione alle terapie

Tra i principali benefici illustrati durante il percorso formativo emerge anche il miglioramento dell’aderenza alle cure, indicata in ambito sanitario con il termine compliance. Quando il paziente percepisce di essere realmente ascoltato e compreso, può svilupparsi un rapporto di fiducia più solido con i professionisti che lo assistono. È quella che viene definita alleanza terapeutica, una relazione nella quale la persona malata non si limita a ricevere indicazioni, ma partecipa in maniera più consapevole e attiva alle decisioni che riguardano il proprio percorso di cura. La possibilità di raccontare difficoltà, timori e aspettative consente infatti agli operatori di conoscere elementi che spesso non emergono dalla sola documentazione clinica. Questo processo può favorire una maggiore partecipazione del paziente e una migliore adesione alle indicazioni terapeutiche, contribuendo alla costruzione di un’assistenza più personalizzata. La medicina narrativa punta quindi a valorizzare il dialogo come parte integrante della pratica sanitaria, riconoscendo che ogni esperienza di malattia presenta caratteristiche individuali che meritano attenzione.

L’approccio narrativo può offrire benefici anche agli stessi professionisti della sanità, contribuendo alla prevenzione del burn-out, la condizione di esaurimento emotivo e professionale che può interessare chi opera quotidianamente in contesti assistenziali complessi. Attraverso la condivisione delle esperienze e il confronto sulle dimensioni emotive del lavoro, medici e operatori possono trovare strumenti utili per gestire meglio lo stress e recuperare le motivazioni profonde della propria professione. L’ascolto, dunque, non riguarda soltanto il rapporto con il paziente, ma coinvolge l’intera équipe sanitaria, favorendo una maggiore consapevolezza delle difficoltà e delle responsabilità che accompagnano l’attività di cura. Il progetto formativo ha approfondito questi aspetti attraverso contributi scientifici, momenti di confronto e testimonianze dirette, evidenziando le potenzialità cliniche e umane di una disciplina che considera la relazione una risorsa importante per il benessere delle persone assistite e di chi se ne prende cura.

Due giornate di formazione tra lezioni teoriche, workshop e testimonianze

Il percorso formativo è stato articolato in due giornate di attività, con lezioni teoriche durante la mattinata e workshop pratici di gruppo nel pomeriggio. Una struttura pensata per affiancare all’approfondimento scientifico momenti di partecipazione diretta, consentendo ai professionisti coinvolti di confrontarsi sugli strumenti e sulle modalità applicative della medicina narrativa. L’équipe dei formatori, composta da professionalità interne dell’Azienda Sanitaria, ha visto la partecipazione di Nina Santisi, Francesco Caronzolo, Grazia Tribulato, Marinella Ruggeri, Santa Paratore, Roberta Rosa, Angelida Ullo, Viviana Carlotta ed Elisabetta Privitera. Attraverso contributi scientifici ed esperienze concrete, i relatori hanno analizzato le possibilità offerte dalla narrazione nella relazione di cura, soffermandosi sul ruolo dell’empatia, della comunicazione e della conoscenza dei vissuti personali. Le attività hanno coinvolto diverse figure professionali del settore sanitario e sociale, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare capace di integrare competenze differenti e di mettere al centro la persona nella sua complessità.

La testimonianza di Francesco Saporito: la scrittura come riscatto contro i limiti della SLA

Uno dei momenti più significativi delle giornate formative è stato dedicato alla testimonianza di Francesco Saporito, autore di poesie e romanzi affetto da SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Collegato da remoto, lo scrittore ha partecipato a un’intervista condotta dal dottor Ruggeri, responsabile scientifico del progetto formativo, condividendo la propria esperienza e raccontando il ruolo fondamentale che la scrittura riveste nella sua vita. Attraverso la parola scritta, Saporito ha trovato uno strumento di comunicazione, espressione personale e affermazione di sé, capace di rappresentare anche una forma di riscatto di fronte alle limitazioni imposte dalla disabilità. Una testimonianza che ha reso particolarmente concreto il significato della medicina narrativa, mostrando come il racconto della propria esperienza possa diventare uno spazio di libertà e di relazione anche quando la malattia pone ostacoli importanti alla vita quotidiana. Il suo contributo ha offerto ai professionisti presenti un’occasione di riflessione sul valore dell’identità personale e sull’importanza di riconoscere la voce del paziente all’interno del percorso assistenziale.

Ad arricchire le sessioni di lavoro sono stati anche gli interventi musicali del violinista Daniele Testa e del chitarrista Davide Scimone, che hanno accompagnato il programma con momenti di pausa e riflessione attraverso la musica. L’alternanza tra lezioni, attività pratiche, testimonianze e contributi artistici ha contribuito a sviluppare il tema centrale del progetto, mostrando come linguaggi espressivi differenti possano favorire la comunicazione e la condivisione delle esperienze. La presenza della musica, accanto alla testimonianza letteraria di Saporito, ha rafforzato il messaggio di una formazione che non si limita agli aspetti tecnici della pratica sanitaria, ma invita a considerare anche la sensibilità, l’emotività e la dimensione relazionale che caratterizzano ogni incontro tra un paziente e un professionista della salute.

Una medicina più umana, capace di andare oltre la malattia

Il progetto “La medicina narrativa strumento di cura” si conclude così con una riflessione sul significato più profondo dell’assistenza sanitaria: curare una persona significa anche riconoscerne la storia, ascoltarne le esigenze e comprendere come la malattia incida sulla sua vita, sulle relazioni e sulla percezione di sé. Le due giornate hanno evidenziato le possibilità offerte da un approccio che integra conoscenze scientifiche e dimensione umana, valorizzando la partecipazione attiva del paziente e la collaborazione tra le diverse figure professionali. Dalla cartella clinica narrativa alla costruzione dell’alleanza terapeutica, fino alla prevenzione del burn-out degli operatori, sono emersi strumenti e prospettive che possono contribuire a rendere l’assistenza più consapevole e personalizzata. La testimonianza di Francesco Saporito e gli interventi musicali hanno infine richiamato il valore della parola, dell’ascolto e dell’espressione personale anche nelle situazioni di maggiore fragilità. È proprio nella relazione autentica tra chi cura e chi viene curato che la medicina narrativa individua uno spazio fondamentale, nel quale la competenza clinica incontra la storia e la dignità della persona, andando oltre i limiti imposti dalla malattia.